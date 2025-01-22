Водитель грузовика хотел вывезти уклониста за границу — приговор суда

Молоток судьи. Фото: Pexels

На Львовщине судили водителя грузовика. Мужчина пытался "заработать" на ухилянте и хотел незаконно вывезти его за границу, правда, попытка оказалась неудачной.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

В январе этого года водитель грузовика MAN, который ехал в Польшу через пункт пропуска "Краковец-Корчова", пытался незаконно провезти из страны военнообязанного мужчину. Пассажир получил указание от водителя спрятаться под кузовом прицепа грузовика, а затем переместиться в салон тягача.

Работники Государственной пограничной службы Украины в салоне тягача грузовика нашли и задержали уклониста. Водителя судили за организацию незаконной переправки лиц через государственную границу.

Приговор суда

Мужчина признал свою вину и заключил сделку с прокурором, кроме того, он перечислил на помощь ВСУ 100 тысяч гривен. Суд решил утвердить соглашение. Обвиняемого признали виновным и назначили ему наказание в виде штрафа в размере 85 тысяч гривен.

Напомним, в Одессе задержали мужчину, который за деньги предлагал уклонистам "бронь". Он изготавливал фальшивые документы за 600-1000 долларов.

В Львовской области СБУ задержала организатора схем для уклонистов. Военнообязанные мужчины могли за 13 тысяч долларов незаконно выехать за границу.