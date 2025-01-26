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Чоловік організував схему виїзду за кордон — як його покарав суд

26 січня 2025 23:10
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
Схема незаконного виїзду за кордон — як суд покарав організатора
Молоток судді. Фото: LexInform
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

У Львівській області судили чоловіка, який організував схему незаконного переправлення чоловіків через кордон. Його посадили до в'язниці.

Про це повідомляє "Судово-юридична газета".

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Деталі справи

Житель Львівської області вирішив заробити на тих, хто хоче незаконно виїхати України. 27-річний чоловік створив фіктивне підприємство, яке нібито займалось міжнародними вантажними перевезеннями.

Чоловіки призовного віку укладали несправжні договори про працевлаштування у фірмі. Один такий "договір" коштував 5 тисяч доларів. Надалі інформацію про "клієнтів" вносили до системи "Шлях", тому чоловіки могли виїхати з України.

Вирок суду

Зловмисник працював не сам, а залучив до своєї схеми ще чотирьох спільників. Чоловіка визнали винним за статтею 332 ККУ (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України). Йому призначили покарання у вигляді позбавлення волі строком на 5 років.

Нагадаємо, поблизу кордону затримали переправника та трьох ухилянтів, які намагалися втекти з України. Організував схему 48-річний одесит.

Правоохоронці затримали чотири мікроавтобуси поблизу кордону з Придністров'ям. Так місцеві ділки намагалися вивезти 47 чоловіків за кордон.

кордон суд Львівська область ухилянти судові рішення

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