Суд наказал мужчину, который незаконно вырубал деревья

Судейский молоток. Фото: Freepik

В Надворнянщине Ивано-Франковской области мужчина осуществлял незаконную порубку леса. За это суд назначил ему наказание.

Об этом говорится на Facebook-странице Ивано-Франковской областной прокуратуры.

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Детали дела

Согласно материалам дела, прокурору удалось доказать, что в январе 2025 года мужчина совершил незаконную порубку елей на территории одного из лесничеств Надворнянского района. В частности, он загрузил срубленную деревену на свой автомобиль и повез ее, но его остановили правоохранители.

Во время судебного заседания обвиняемый полностью признал свою вину.

Решение суда

Мужчину приговорили к трем годам ограничения свободы с испытательным сроком в полтора года. Кроме того, автомобиль, который ему принадлежал, передан в собственность государства.

В то же время приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном суде.

Напомним, что в Житомирской области работник лесхоза переправлял военнообязанных мужчин за пределы Украины в Беларусь. За это его судили и назначили наказание.

Также мы писали, что в Закарпатской области мужчина избил представителя ГПСУ, чтобы сбежать из страны. За содеянное его судили.