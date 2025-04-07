Суд покарав чоловіка, який незаконно вирубував дерева

Суддівський молоток. Фото: Freepik

У Надвірнянщині Івано-Франківської області чоловік здійснював незаконну порубку лісу. За це суд призначив йому покарання.

Про це йдеться на Facebook-сторінці Івано-Франківської обласної прокуратури.

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Деталі справи

Згідно з матеріалами справи, прокурору вдалося довести, що в січні 2025 року чоловік здійснив незаконну порубку ялин на території одного із лісництв Надвірнянського району. Зокрема, він завантажив зрубану деревену на свій автомобіль та повіз її, але його зупинили правоохоронці.

Під час судового засідання обвинувачений повністю визнав свою провину.

Рішення суду

Чоловіка засудили до трьох років обмеження волі з іспитовим вироком у півтора роки. Крім того, автомобіль, який йому належав, передано у власність держави.

Водночас вирок ще не набрав законної сили і може бути оскаржений в апеляційному суді.

Нагадаємо, що у Житомирській області працівник лісгоспу переправляв військовозобов'язаних чоловіків за межі України до Білорусі. За це його судили і призначили покарання.

Також ми писали, що у Закарпатській області чоловік побив представника ДПСУ, щоб втекти з країни. За скоєне його судили.