Суд наказал мужчину, который проигнорировал повестку

Заседание суда. Иллюстративное фото: freepik

В Виннице мужчина получил повестку, но сознательно не явился в ТЦК для отправки в воинскую часть, поскольку не хотел воевать. Суд признал его виновным в уклонении от мобилизации и назначил наказание.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Согласно материалам дела, обвиняемый 14 ноября 2023 года получил под личную подпись повестку с требованием явиться 15 ноября 2023 года в сборный пункт для отправки в воинскую часть. Однако, без уважительных причин, он не явился в назначенное время и место. Во время судебного заседания мужчина признал свою вину и пояснил, что сознательно не явился на вызов, поскольку не хотел, чтобы его отправили воевать, поскольку боится воевать и не хочет убивать людей.

Решение суда

Винницкий городской суд Винницкой области признал обвиняемого виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 336 Уголовного кодекса Украины (уклонение от призыва на военную службу по мобилизации). Суд назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы.

Напомним, что в Запорожье суд рассмотрел уголовное производство в отношении мужчины, который прошел ВВК, но не явился в воинскую часть по боевой повестке. Его лишили свободы.

Также мы писали, что в Житомире судили мужчину, который препятствовал проведению мобилизации. В частности, он сообщал в соцсетях, где находятся и раздают представители ТЦК.