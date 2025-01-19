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Інформував про рейди ТЦК — у Житомирі судили чоловіка

19 січня 2025 23:03
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
У Житомирі судили чоловіка, який інформував про рейди ТЦК
Видача повісток ТЦК. Ілюстративне фото: Житомирський ОТЦК та СП
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

У Житомирі судили мешканця, який перешкоджав проведенню мобілізації. Він повідомляв у соцмережах місця роздачі повісток працівниками ТЦК та СП.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Чоловік використав Telegram, щоб публікувати інформацію про місця, де працюють ТЦК. Таким чином він допомагав чоловікам ухилитися від мобілізації.

Також у повідомленнях він закликав чоловіків не піддаватися мобілізації у військові формування.

"Не ведіться на це все, то така х*рня, яка створена для вашого фізичного знищення, бережіть себе", — йшлося в одному з дописів.

Було встановлено, що своїми діями чоловік втрутився в законну діяльність ТЦК та СП та створив перешкоди в діяльності ЗСУ.

Рішення суду

Інформатор визнав свою провину, уклавши угоду з прокурором та погодився на покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі. Проте його звільнили від відбування покарання з випробувальним терміном один рік.

Нагадаємо, у Полтавській області судили чоловіка через неявку до ТЦК після отримання повістки. Він проведе у в'язниці чотири роки.

А у Львівській області чоловік, який мав бронювання, виграв суд в ТЦК та СП. 

суд Житомир повістки ТЦК та СП судові рішення

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