В Житомире судили мужчину, который информировал о рейдах ТЦК

Выдача повесток ТЦК. Иллюстративное фото: Житомирский ОТЦК и СП

В Житомире судили жителя, который препятствовал проведению мобилизации. Он сообщал в соцсетях о местах раздачи повесток работниками ТЦК и СП.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Мужчина использовал Telegram, чтобы публиковать информацию о местах, где работают ТЦК. Таким образом он помогал мужчинам уклониться от мобилизации.

Также в сообщениях он призывал мужчин не поддаваться мобилизации в военные формирования.

"Не ведитесь на это все, то такая х*рня, которая создана для вашего физического уничтожения, берегите себя", — говорилось в одном из сообщений.

Было установлено, что своими действиями мужчина вмешался в законную деятельность ТЦК и СП и создал препятствия деятельности ВСУ.

Решение суда

Информатор признал свою вину, заключив сделку с прокурором и согласился на наказание в виде пяти лет лишения свободы. Однако его освободили от отбывания наказания с испытательным сроком один год.

Напомним, в Полтавской области судили мужчину за неявку в ТЦК после получения повестки. Он проведет в тюрьме четыре года.

А во Львовской области мужчина, который имел бронирование, выиграл суд у ТЦК и СП.