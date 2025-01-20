Суд покарав чоловіка, який проігнорував повістку

Засідання суду. Ілюстративне фото: freepik

У Вінниці чоловік отримав повістку, але свідомо не з'явився до ТЦК для відправки до військової частини, оскільки не хотів воювати. Суд визнав його винним в ухиленні від мобілізації та призначив покарання.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Згідно з матеріалами справи, обвинувачений 14 листопада 2023 року отримав під особистий підпис повістку з вимогою з'явитися 15 листопада 2023 року до збірного пункту для відправки до військової частини. Однак, без поважних причин, він не з'явився на призначений час і місце. Під час судового засідання чоловік визнав свою вину та пояснив, що свідомо не з'явився на виклик, оскільки не хотів, щоб його відправили воювати, оскільки боїться воювати та не хоче вбивати людей.

Рішення суду

Вінницький міський суд Вінницької області визнав обвинуваченого винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого статтею 336 Кримінального кодексу України (ухилення від призову на військову службу під час мобілізації). Суд призначив йому покарання у вигляді трьох років позбавлення волі.

Нагадаємо, що у Житомирській області сталася ідентична ситуація. Чоловік пройшов ВЛК, але проігнорував вимогу щодо явки на відправлення до військової частини. Йому теж призначали покарання у вигляді позбавлення волі на три з половиною років.

Також ми писали, що у Харкові ТЦК виписали штраф чоловіку нібито за неявку за повісткою. Проте він подав позов до суду, оскільки жодних викликів у військомат не отримував. Суд зрештою скасував штраф.

Нагадаємо, що у Запоріжжі суд розглянув кримінальне провадження щодо чоловіка, який пройшов ВЛК, але не з'явився військової частини по бойовій повістку. Його позбавили волі.

Також ми писали, що у Житомирі судили чоловіка, який перешкоджав проведенню мобілізації. Зокрема, він повідомляв у соцмережах, де перебувають і роздають представники ТЦК.