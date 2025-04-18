Отказ от мобилизации — мужчина проигнорировал повестку от ТЦК, потому что жена служит в ВСУ

Судейский молоток. Фото: Freepik

В Чернигове мужчина отказался от мобилизации, поскольку его жена уже служит в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ). Суд наказал военнообязанного.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

В материалах суда указано, что в начале 2024 года мужчина прошел военно-врачебную комиссию (ВВК), которая признала его полностью годным к службе в армии. После этого он получил повестку в территориальный центр комплектования (ТЦК), но в определенную дату не явился, не сообщив о причинах своего отсутствия.

Во время рассмотрения дела в Деснянском районном суде Чернигова обвиняемый признал вину и выразил искреннее раскаяние. Суд принял во внимание смягчающие обстоятельства: в частности, то, что мужчина заботится о пожилых родителях, а его жена на момент судебного разбирательства проходит службу в составе Вооруженных сил Украины.

Решение суда

С учетом всех обстоятельств суд признал мужчину виновным по статье 336 Уголовного кодекса Украины (уклонение от призыва по мобилизации) и назначил наказание в виде двух лет лишения свободы с испытательным сроком, то есть условно. Это означает, что мужчина останется на свободе, однако должен соблюдать ряд требований, предусмотренных испытательным сроком.

Ранее мы писали, что в Полтавской области мужчина прошел ВВК и получил боевую повестку, но уклонился от мобилизации.

Также мы сообщали, что житель Полтавской области не явился в ТЦК и получил приговор суда.