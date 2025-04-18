Відмова від мобілізації — чоловік проігнорував повістку від ТЦК, бо дружина служить у ЗСУ

Чоловік не мобілізувався, бо дружина служить — як покарав суд
У Чернігові чоловік відмовився від мобілізації, оскільки його дружина вже служить у складі Збройних сил України (ЗСУ). Суд покарав військовозобов'язаного.
Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.
Деталі справи
У матеріалах суду вказано, що на початку 2024 року чоловік пройшов військово-лікарську комісію (ВЛК), яка визнала його повністю придатним до служби в армії. Після цього він отримав повістку до територіального центру комплектування (ТЦК), але у визначену дату не з’явився, не повідомивши про причини своєї відсутності.
Під час розгляду справи в Деснянському районному суді Чернігова обвинувачений визнав провину та висловив щире каяття. Суд взяв до уваги пом’якшувальні обставини: зокрема, те, що чоловік піклується про літніх батьків, а його дружина на момент судового розгляду проходить службу у складі Збройних сил України.
Рішення суду
З урахуванням усіх обставин суд визнав чоловіка винним за статтею 336 Кримінального кодексу України (ухилення від призову під час мобілізації) та призначив покарання у вигляді двох років позбавлення волі з випробувальним терміном — тобто умовно. Це означає, що чоловік залишиться на волі, однак має дотримуватися низки вимог, передбачених іспитовим строком.
Раніше ми писали, що у Полтавській області чоловік пройшов ВЛК та отримав бойову повістку, але ухилився від мобілізації.
Також ми повідомляли, що мешканець Полтавської області не з’явився до ТЦК і отримав вирок суду.
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