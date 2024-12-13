За взятку хотел помочь переправщику уклонистов — что решил суд

Молоток судьи. Фото: Главное управление ГПС во Львовской области

Гражданский мужчина вместе с пограничником получил взятку, чтобы повлиять на закрытие дела по переправке уклонистов за границу. Дело мужчины было рассмотрено в суде.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

В приговоре суда говорится, что в марте 2024 года уроженец Сосновки вместе с сообщником получил две тысячи долларов взятки. За эти деньги подозреваемые должны повлиять на следователей Яворивского райотдела полиции, чтобы закрыть уголовное дело по факту переправки уклонистов за границу.

В подготовительном судебном заседании обвиняемый признал свою вину в совершении уголовного преступления. Мужчина заключил соглашение с прокурором.

Приговор суда

Суд рассмотрел материалы дела и утвердил соглашение о признании виновности. Мужчине назначили наказание — 77,5 тыс. грн штрафа, а взятку должны конфисковать в доход государства. Дело по военному будут рассматривать отдельно.

Напомним, во Львове работник ГСЧС обещал военнообязанному лицу отсрочку, если тот даст взятку. Однако мужчину разоблачили.

В Николаевской области будут судить бывшего начальника отдела одного из сельских советов Баштанского района. Его обвиняют в злоупотреблении служебным положением, мошенничестве, подлоге документов и присвоении чужого имущества.