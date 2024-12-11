Суд покарав представника ДСНС, який за гроші обіцяв відстрочку чоловіку

Засідання суду. Ілюстративне фото: pixabay

У Львові працівник ДСНС обіцяв військовозобов'язаній особі відстрочку, якщо той дасть хабар. Однак чоловіка викрили, а суд призначив штраф.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Згідно з матеріалами справи, співробітник ДСНС Львівської області Олег Чума, який обіймав посаду пожежника-рятувальника, у липні 2024 року пообіцяв військовозобов’язаному чоловіку організувати оновлення його військово-облікових даних та забезпечити відстрочку від призову. Для цього він стверджував, що має впливові знайомства у територіальному центрі комплектування (ТЦК) та може вплинути на рішення співробітників військкомату.

Правоохоронці затримали його на гарячому після отримання хабаря у розмірі 5500 доларів. Як з’ясувалося, майже всі кошти були імітаційними, оскільки чоловік, який звернувся до Чуми, співпрацював зі слідством.

У ході судового розгляду обвинувачений визнав свою провину у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 369-2 Кримінального кодексу України. Він також повідомив, що частину отриманих грошей планував передати співробітнику ТЦК, а решту залишити собі.

Рішення суду

Суддя Франківського районного суду Львова, Юлія Марків, детально проаналізувала подані докази у справі та дійшла висновку про винуватість Олега Чуми у зловживанні впливом. Враховуючи обставини справи, вона ухвалила рішення про призначення обвинуваченому покарання у вигляді штрафу в розмірі 224 тисячі гривень. Вирок ще є можливість оскаржити.

Нагадаємо, у Львові лікар-онколог за хабар у розмірі 1500 доларів пообіцяв вплинути на посадовців МСЕК, щоб чоловіку жінки продовжили групи інвалідності. За це суд призначив йому штраф.

Також нещодавно ми писали про те, що у Києві було засуджено чоловіка, який підробляв документи про дозвіл на виїзд для військовозобов'язаних. Йому призначили покарання у вигляді позбавлення волі, але саджати за ґрати не стали, пом'якшивши покарання.