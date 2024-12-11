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Представитель ГСЧС за взятку обещал отсрочку — как наказал суд

11 декабря 2024 07:21
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Суд наказал представителя ГСЧС, который за деньги обещал отсрочку мужчине
Заседание суда. Иллюстративное фото: pixabay
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

Во Львове работник ГСЧС обещал военнообязанному лицу отсрочку, если тот даст взятку. Однако мужчину разоблачили, а суд назначил штраф.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Согласно материалам дела, сотрудник ГСЧС Львовской области Олег Чума, который занимал должность пожарного-спасателя, в июле 2024 года пообещал военнообязанному мужчине организовать обновление его военно-учетных данных и обеспечить отсрочку от призыва. С этой целью он утверждал, что имеет влиятельные знакомства в территориальном центре комплектования (ТЦК) и может повлиять на решение сотрудников военкомата.

Правоохранители задержали его с поличным после получения взятки в размере 5500 долларов. Как выяснилось, почти все средства были имитационными, поскольку обратившийся к Чуме мужчина сотрудничал со следствием.

В ходе судебного разбирательства обвиняемый признал свою вину в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины. Он также сообщил, что часть полученных денег планировал передать сотруднику ТЦК, а остальное оставить себе.

Решение суда

Судья Франковского районного суда Львова, Юлия Маркив, подробно проанализировала представленные доказательства по делу и пришла к выводу о виновности Олега Чумы в злоупотреблении влиянием. Учитывая обстоятельства дела, она приняла решение о назначении обвиняемому наказанию в виде штрафа в размере 224 тысячи гривен. Приговор еще есть возможность оспорить.

Напомним, во Львове врач-онколог за взятку в размере 1500 долларов пообещал повлиять на должностных лиц МСЭК, чтобы мужу женщины продолжили группы инвалидности. За это суд назначил ему штраф.

Также недавно мы писали о том, что в Киеве был осужден мужчина, который подделывал документы о разрешении на выезд для военнообязанных. Ему назначили наказание в виде лишения свободы, но сажать в тюрьму не стали, смягчив наказание.

суд ГСЧС мобилизация отсрочка судебные решения

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