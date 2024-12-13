За хабар хотів допомогти переправнику ухилянтів — що вирішив суд

Молоток судді. Фото: Головне управління ДПС у Львівській області

Цивільний чоловік разом з прикордонником отримав хабар, аби вплинути на закриття справи щодо переправлення ухилянтів за кордон. Справу чоловіка розглянули в суді.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

У вироку суду йдеться про те, що у березні 2024 року уродженець Соснівки разом зі спільником отримав дві тисячі доларів хабаря. За ці гроші підозрювані мали вплинути на слідчих Яворівського райвідділу поліції, аби закрити кримінальну справу за фактом переправлення ухилянтів за кордон.

У підготовчому судовому засіданні обвинувачений визнав свою вину у вчиненні кримінального правопорушення. Чоловік уклав угоду з прокурором.

Вирок суду

Суд розглянув матеріали справи та затвердив угоду про визнання винуватості. Чоловікові призначили покарання — 77,5 тис. грн штрафу, а хабар мають конфіскувати у дохід держави. Справу щодо військового розглядатимуть окремо.

Нагадаємо, у Львові працівник ДСНС обіцяв військовозобов'язаній особі відстрочку, якщо той дасть хабар. Однак чоловіка викрили.

На Миколаївщині будуть судити колишнього начальника відділу однієї з сільських рад Баштанського району. Його обвинувачують у зловживанні службовим становищем, шахрайстві, підробленні документів і привласненні чужого майна.