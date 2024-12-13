Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Новини дня arrow Чоловік намагався допомогти переправнику ухилянтів — вирок суду arrow

Чоловік намагався допомогти переправнику ухилянтів — вирок суду

13 грудня 2024 21:13
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
За хабар хотів допомогти переправнику ухилянтів — що вирішив суд
Молоток судді. Фото: Головне управління ДПС у Львівській області
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

Цивільний чоловік разом з прикордонником отримав хабар, аби вплинути на закриття справи щодо переправлення ухилянтів за кордон. Справу чоловіка розглянули в суді.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Читайте також:

Деталі справи

У вироку суду йдеться про те, що у березні 2024 року уродженець Соснівки разом зі спільником отримав дві тисячі доларів хабаря. За ці гроші підозрювані мали вплинути на слідчих Яворівського райвідділу поліції, аби закрити кримінальну справу за фактом переправлення ухилянтів за кордон.

У підготовчому судовому засіданні обвинувачений визнав свою вину у вчиненні кримінального правопорушення. Чоловік уклав угоду з прокурором.

Вирок суду

Суд розглянув матеріали справи та затвердив угоду про визнання винуватості. Чоловікові призначили покарання — 77,5 тис. грн штрафу, а хабар мають конфіскувати у дохід держави. Справу щодо військового розглядатимуть окремо.

Нагадаємо, у Львові працівник ДСНС обіцяв військовозобов'язаній особі відстрочку, якщо той дасть хабар. Однак чоловіка викрили.

На Миколаївщині будуть судити колишнього начальника відділу однієї з сільських рад Баштанського району. Його обвинувачують у зловживанні службовим становищем, шахрайстві, підробленні документів і привласненні чужого майна. 

кордон суд хабар Львів ухилянти судові рішення

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

06:10 Пенсії під загрозою — коли ПФУ може припинити виплати

06:05 Битва за Чорнобиль — як ліквідовували аварію на ЧАЕС

06:01 В Ощадбанку висловились щодо термінів старих карток

05:45 Пенсії у 2025 році — хто отримуватиме найменші виплати

05:05 В Україні сьогодні значно похолоднішає — прогноз на сьогодні

Шмигаль оцінив хід перемовин у Німеччині - 80x80

Шмигаль оцінив хід перемовин у Німеччині

04:30 Скільки триватиме мобілізація у 2025 році — вже є інформація

03:47 БпЛА вразили нафтобазу в російському Орлі — яскраві кадри пожежі

03:26 "Азов" пропонує роботу водіям автобусів — які вимоги та умови

02:24 Який генерал не виживе в окопі — Жорін про реформу в ЗСУ

01:32 Боєць відмовився переводитись в іншу частину — що вирішив суд

06:10 Пенсії під загрозою — коли ПФУ може припинити виплати

06:05 Битва за Чорнобиль — як ліквідовували аварію на ЧАЕС

06:01 В Ощадбанку висловились щодо термінів старих карток

05:45 Пенсії у 2025 році — хто отримуватиме найменші виплати

05:05 В Україні сьогодні значно похолоднішає — прогноз на сьогодні

Шмигаль оцінив хід перемовин у Німеччині - 80x80

Шмигаль оцінив хід перемовин у Німеччині

04:30 Скільки триватиме мобілізація у 2025 році — вже є інформація

03:47 БпЛА вразили нафтобазу в російському Орлі — яскраві кадри пожежі

03:26 "Азов" пропонує роботу водіям автобусів — які вимоги та умови

02:24 Який генерал не виживе в окопі — Жорін про реформу в ЗСУ

01:32 Боєць відмовився переводитись в іншу частину — що вирішив суд

14:32 Економічне бронювання — кого з одеситів воно стосується

06:40 Ціни на мідь значно зросли — вартість кольорових металів у грудні

12 грудня 2024
Ексклюзив

18:43 Виклик для кожного — війна очима одеського військового

Ексклюзив

13:23 З вулиці на ВЛК — як відстояти право на відстрочку

06:40 В Україні нові ціни на чормет — скільки коштує брухт у грудні

Ексклюзив

06:37 Відстрочка від мобілізації — хто та як може отримати сьогодні

11 грудня 2024

15:27 Середня зарплата в Україні 530 доларів — чи вистачає одеситам

11:30 Ціни на пшеницю — скільки коштують зернові в Україні

06:40 Ціни знову зростають — скільки коштує 1 г золота у грудні

10 грудня 2024

06:40 Як заробити на брухті в Україні — ціни за 1 кг латуні у грудні

Text

23:19 Фурса пояснив, як нові ліміти на перекази допоможуть економіці

Text

22:42 Нардепка заявила про зміни у системі забезпечення армії — деталі

Text

22:00 Скороход проінформувала про ситуацію з транзитом газу РФ

Text

18:16 Ветерани скаржаться на держпослуги — Констанкевич пояснила нюанси

Text

17:50 Звернення Сирського та відключення світла — ефір Вечір.LIVE

Шмигаль оцінив хід перемовин у Німеччині - 80x80

Шмигаль оцінив хід перемовин у Німеччині

Text

17:44 Корольчук пояснив, чому минула зима пройшла без відключень

Text

17:33 Університети України зіткнулися з недобором студентів, — нардеп

Text

13:00 Масований обстріл України та допомога від США — ефір День.LIVE

Text

08:00 Зміни в роботі навчальних центрів ЗСУ — ефір Ранок.LIVE

12 грудня 2024
Text

23:07 У Тбілісі продовжуються протести — що відомо на цю мить

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

20:00 Мобілізація чоловіків віком 50+ — кого не братимуть в армію

1 грудня 2024

10:36 Треба скорочувати шляхи ухилення — в ЗСУ назвали способи

4 грудня 2024

06:12 Найкорисніша каша, про яку всі забули — смачний сніданок

8 грудня 2024

19:20 Військова форма не для всіх — які штрафи загрожують українцям

9 грудня 2024

14:12 Заготівля дров — чи можна збирати сухостій на узбіччі дороги

8 грудня 2024

08:45 Пільги для пенсіонерів — що зміниться в 2025 році

6 грудня 2024

16:16 Ф'юрі раптово скасував бій та хоче знайти кращого суперника

2 грудня 2024

17:00 Каладзе розкритикував Кварцхелію та Мамардашвілі за їхню позицію

3 грудня 2024

06:35 Ця інформація дуже особиста — про що не зобов'язаний знати ТЦК

6 грудня 2024

10:16 Орендар зможе стати власником житла — що готують українцям