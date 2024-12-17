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Мужчина фотографировал военные объекты — что решил суд

17 декабря 2024 01:32
Виктория Козырь - редактор
Как суд наказал мужчину, который сотрудничал с россиянами и фиксировал для них на фото и видео военные объекты
Задержание коллаборанта. Фото: Киевская городская прокуратура
Виктория Козырь - редактор

Житель Луганской области фотографировал и снимал военные объекты в Днепре. Мужчина действовал по заказу кураторов из РФ, обещавших ему денежное вознаграждение.

Об этом говорится в приговоре, который Новомосковский горрайонный суд Днепропетровской области вынес 9 декабря.

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Детали дела

Согласно судебным материалам, фигурант за незначительное вознаграждение от представителей российских спецслужб согласился на сотрудничество с ними. Он запечатлел на фото и видео военный госпиталь, военное учебное заведение, а также блокпосты, после чего переслал эти данные заказчику. Во время повторной фотосъемки в сентябре 2022 года нарушителя задержали.

Решение суда

Суд признал обвиняемого виновным в распространении информации о перемещении, движении или расположении ВСУ или других военных формирований из корыстных мотивов (части вторая и третья статьи 114-2 Уголовного кодекса Украины). За совершенное мужчина должен провести за решеткой десять лет. На данный момент он находится под стражей, однако имеет право в течение 30 дней со дня вынесения приговора подать апелляцию, чтобы обжаловать судебное решение.

Напомним, в Ивано-Франковской области военнослужащий ограбил два дома. Суд назначил ему наказание в виде пяти лет лишения свободы.

Также мы сообщали, что во Львове владелец автомобильного сервиса не трудоустроил трех сотрудников. За это его оштрафовали.

суд Россия военнослужащие блокпост судебные решения

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