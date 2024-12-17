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Чоловік фотографував військові об'єкти — що вирішив суд

17 грудня 2024 01:32
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
Як суд покарав чоловіка, який співпрацював із росіянами та фіксував для них на фото й відео військові об'єкти
Затримання колаборанта. Фото: Київська міська прокуратура
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

Житель Луганської області фотографував і фільмував військові об'єкти у Дніпрі. Чоловік діяв на замовлення кураторів із РФ, які обіцяли йому грошову винагороду.

Про це йдеться у вироку, який Новомосковський міськрайонний суд Дніпропетровської області ухвалив 9 грудня.

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Деталі справи

Згідно із судовими матеріалами, фігурант за незначну винагороду від представників російських спецслужб погодився на співпрацю з ними. Він зафіксував на фото та відео військовий шпиталь, військовий навчальний заклад, а також блокпости, після чого переслав ці дані замовнику. Під час повторної фотозйомки у вересні 2022 року порушника затримали.

Рішення суду

Суд визнав обвинуваченого винним у поширенні інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ чи інших військових формувань із корисливих мотивів (частини друга та третя статті 114-2 Кримінального кодексу України). За вчинене чоловік має провести за ґратами десяти років. Наразі він перебуває під вартою, однак має право протягом 30 днів від дня проголошення вироку подати апеляцію, щоб оскаржити судове рішення.

Нагадаємо, в Івано-Франківській області військовослужбовець пограбував два будинки. Суд призначив йому покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі.

Також ми повідомляли, що у Львові власник автомобільного сервісу не працевлаштував трьох співробітників. За це його оштрафували.

суд Росія військовослужбовці блокпост судові рішення

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