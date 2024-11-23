На Полтавщине мужчина избивал и обижал мать — приговор суда

Молоток судьи. Фото: Pexels

В Полтавской области судили мужчину, который совершал домашнее насилие в отношении матери. Он словесно обижал женщину и нанес ей телесные повреждения.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Из приговора суда стало известно, что мужчина систематически угрожал своей матери и оскорблял ее нецензурной бранью. Ранее обвиняемого уже привлекали к административной ответственности за совершение домашнего насилия, а также к уголовной ответственности за нанесение последней легких телесных повреждений.

Во время одного из конфликтов с матерью мужчина кулаком ударил ее в плечо, от чего женщина упала. После этого он нанес матери еще один удар. Позже, во время другой ссоры, мужчина нецензурно обращался к матери и выгонял ее из дома.

Обвиняемый свою вину признал в полном объеме. Он отметил, что раскаивается в содеянном. Женщина же в суде объяснила, что ее сын почти каждый день употребляет алкоголь, после чего приходит домой и ссорится с ней, применяет физическую силу.

Приговор суда

Суд решил признать мужчину виновным в совершении уголовного правонарушения и назначил ему наказание в виде общественных работ сроком 240 часов. Кроме того, суд решил применить к мужчине ограничительное меры и направить его для прохождения программы для обидчиков сроком на три месяца.

Напомним, в Ровенской области судили женщину, совершавшую домашнее насилие над мужчиной. Ее решили наказать штрафом.

В Салтовском районе Харькова мужчина избил сожительницу. Она заявила в полицию, правоохранители открыли уголовное производство.