На Полтавщині чоловік бив та ображав матір — вирок суду

Молоток судді. Фото: Pexels

У Полтавській області судили чоловіка, який вчиняв домашнє насильство стосовно матері. Він словесно ображав жінку та наніс їй тілесні ушкодження.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Читайте також:

Деталі справи

З вироку суду стало відомо, що чоловік систематично погрожував своїй матері та ображав її нецензурною лайкою. Раніше обвинуваченого вже притягували до адміністративної відповідальності за вчинення домашнього насильства, а також до кримінальної відповідальності за спричинення останній легких тілесних ушкоджень.

Під час одного з конфліктів з матір'ю чоловік кулаком вдарив її у плече, від чого жінка впала. Після цього він наніс матері ще один удар. Пізніше, під час іншої сварки, чоловік нецензурно висловлювався до матері та виганяв її з будинку.

Обвинувачений свою вину визнав у повному обсязі. Зазначив, що розкаюється у вчиненому. Жінка ж в суді пояснила, що її син майже кожен день вживає алкоголь, після чого приходить додому та вчиняє сварки з нею, застосовує фізичну силу.

Вирок суду

Суд вирішив визнати чоловіка винуватим у вчиненні кримінального правопорушення та призначив йому покарання у вигляді громадських робіт строком 240 годин. Крім того, суд вирішив застосувати до чоловіка обмежувальний захід та направити його для проходження програми для кривдників терміном на три місяці.

Нагадаємо, в Рівненської області судили жінку, яка вчиняла домашнє насильство над чоловіком. Її вирішили покарати штрафом.

У Салтівському районі Харкова чоловік побив співмешканку. Вона заявила в поліцію, правоохоронці відкрили кримінальне провадження.