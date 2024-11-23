На Полтавщині чоловік бив та ображав матір — вирок суду

Чоловік бив та виганяв з дому рідну матір — що вирішив суд
У Полтавській області судили чоловіка, який вчиняв домашнє насильство стосовно матері. Він словесно ображав жінку та наніс їй тілесні ушкодження.
Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.
Деталі справи
З вироку суду стало відомо, що чоловік систематично погрожував своїй матері та ображав її нецензурною лайкою. Раніше обвинуваченого вже притягували до адміністративної відповідальності за вчинення домашнього насильства, а також до кримінальної відповідальності за спричинення останній легких тілесних ушкоджень.
Під час одного з конфліктів з матір'ю чоловік кулаком вдарив її у плече, від чого жінка впала. Після цього він наніс матері ще один удар. Пізніше, під час іншої сварки, чоловік нецензурно висловлювався до матері та виганяв її з будинку.
Обвинувачений свою вину визнав у повному обсязі. Зазначив, що розкаюється у вчиненому. Жінка ж в суді пояснила, що її син майже кожен день вживає алкоголь, після чого приходить додому та вчиняє сварки з нею, застосовує фізичну силу.
Вирок суду
Суд вирішив визнати чоловіка винуватим у вчиненні кримінального правопорушення та призначив йому покарання у вигляді громадських робіт строком 240 годин. Крім того, суд вирішив застосувати до чоловіка обмежувальний захід та направити його для проходження програми для кривдників терміном на три місяці.
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