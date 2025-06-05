Правоохранители разоблачили масштабную схему хищения средств из государственной программы поддержки садоводства

Проведение оперативных мероприятий. Фото: Киберполиция

Киберполиция, Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ) и Офис Генерального прокурора разоблачили масштабную схему хищения средств из государственной программы поддержки садоводства. Злоумышленники завладели около 80 миллионами гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе Киберполиции в четверг, 5 июня.

Реклама

Читайте также:

Детали дела

По данным следствия, группа коммерсантов действовала в сговоре с должностными лицами Министерства аграрной политики Украины и уполномоченными лицами Филиала — Закарпатское областное управление АО "Ощадбанк". Они подавали поддельные заявки на госфинансирование садоводства через электронные сервисы, указывая участки, где сады или уже давно существовали, или вообще не использовались. Полученные бюджетные средства переводили через фиктивные ФЛП и компании, не осуществляя никаких реальных поставок.

Следственные действия. Фото: Нацполиция

Во время проверки выяснилось, что значительная часть "посаженных садов" оказалась сорняками, кустарниками и пустырями — без признаков обработки, орошения или элементарного ухода.

Правоохранители провели более 45 обысков, во время которых изъяли документацию, печати, банковские карточки и другие доказательства.

"Фигуранты сознательно намеревались завладеть бюджетными средствами: открыто обсуждали подделку документов и отсутствие насаждений", — говорится в сообщении.

Место, где должны были быть сады. Фото: БЭБ

Расследование ведется по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины: злоупотребление служебным положением, мошенничество с финансовыми ресурсами и отмывание доходов, полученных преступным путем.

"Фигурантам грозит до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества", — подытожили в киберполиции.

Ранее в Хмельницкой области киберполиция предотвратила продажу уникального артефакта.

Также мы писали, что полицейский из Одесской области "забыл" задекларировать 11 млн грн.