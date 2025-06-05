Правоохоронці викрили масштабну схему розкрадання коштів з державної програми підтримки садівництва

Проведення оперативних заходів. Фото: Кіберполіція

Кіберполіція, Бюро економічної безпеки України (БЕБ) та Офіс Генерального прокурора викрили масштабну схему розкрадання коштів з державної програми підтримки садівництва. Зловмисники заволоділи близько 80 мільйонами гривень.

Про це повідомили у пресслужбі кіберполіції у четвер, 5 червня.

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Деталі справи

За даними слідства, група комерсантів діяла у змові з посадовими особами Міністерства аграрної політики України та уповноваженими особами Філії — Закарпатське обласне управління АТ "Ощадбанк". Вони подавали підроблені заявки на держфінансування садівництва через електронні сервіси, вказуючи ділянки, де сади або вже давно існували, або взагалі не використовувались. Отримані бюджетні кошти переводили через фіктивні ФОПи й компанії, не здійснюючи жодних реальних постачань.

Слідчі дії. Фото: Нацполіція

Під час перевірки з’ясувалося, що значна частина "посаджених садів" виявилась бур’янами, чагарниками та пустирями — без ознак обробки, зрошення чи елементарного догляду.

Правоохоронці провели понад 45 обшуків, під час яких вилучили документацію, печатки, банківські картки та інші докази.

"Фігуранти свідомо мали намір заволодіти бюджетними коштами: відкрито обговорювали підробку документів і відсутність насаджень", — йдеться у повідомленні.

Місце, де мали бути сади. Фото: БЕБ

Розслідування ведеться за кількома статтями Кримінального кодексу України: зловживання службовим становищем, шахрайство з фінансовими ресурсами та відмивання доходів, отриманих злочинним шляхом.

"Фігурантам загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна", — підсумували у кіберполіції.

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