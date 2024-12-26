На Хмельниччині запобігли продажу унікального артефакту на аукціоні

Лот на аукціоні. Фото: Нацполіція

У Хмельницькій області кіберполіція запобігла продажу унікального артефакту. Йдеться про срібну накладку, якій понад 1500 років.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції у Telegram у четвер, 26 грудня.

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Унікальний артефакт

"Правоохоронці за заявою Національного музею історії України запобігли незаконному продажу рідкісного об'єкта культурної спадщини, якому понад 1500 років", — йдеться у повідомленні.

Артефакт. Фото: Нацполіція

Так, поліцейські встановили особу, яка розмістила на онлайн-аукціоні лот під назвою "Срібна накладка з позолотою з солярними знаками". З фотографій стало зрозуміло, що це трикутна срібна накладка, декорована штемпелем, черню та ртутним золоченням.

Артефакт на сайті. Фото: Нацполіція

Об’єкт культурної спадщини вилучили та направили для проведення комплексної експертизи.

Скриншот допису Нацполіції

Нагадаємо, у Миколаєві відкрилася виставка експонатів, деякі з яких датуються кінцем ХІХ століття. Їх зберіг місцевий мешканець, а відремонтували науковці.

Раніше на Одещині знайшли старовинний римський скарб — монету, датовану другим століттям нашої ери.