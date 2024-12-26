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Киберполиция предотвратила продажу уникального артефакта — фото

26 декабря 2024 18:43
Евгения Брюховецкая - редактор
В Хмельницкой области предотвратили продажу уникального артефакта на аукционе
Лот на аукционе. Фото: Нацполиция
Евгения Брюховецкая - редактор

В Хмельницкой области киберполиция предотвратила продажу уникального артефакта. Речь идет о серебряной накладке, которой более 1500 лет.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции в Telegram в четверг, 26 декабря.

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"Правоохранители по заявлению Национального музея истории Украины предотвратили незаконную продажу редкого объекта культурного наследия, которому более 1500 лет", — говорится в сообщении.

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Артефакт. Фото: Нацполиция

Так, полицейские установили личность, которая разместила на онлайн-аукционе лот под названием "Серебряная накладка с позолотой с солярными знаками". Из фотографий стало понятно, что это треугольная серебряная накладка, декорированная штемпелем, чернью и ртутным золочением.

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Артефакт на сайте. Фото: Нацполиция

Объект культурного наследия изъяли и направили для проведения комплексной экспертизы.

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Скриншот поста Нацполиции

Напомним, в Николаеве открылась выставка экспонатов, некоторые из которых датируются концом XIX века. Их сохранил местный житель, а отремонтировали ученые.

Ранее в Одесской области нашли старинный римский клад — монету, датированную вторым веком нашей эры.

киберполиция история достопримечательности Хмельницкая область Нацполиция артефакт

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