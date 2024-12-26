В Хмельницкой области предотвратили продажу уникального артефакта на аукционе

Киберполиция предотвратила продажу уникального артефакта — фото
В Хмельницкой области киберполиция предотвратила продажу уникального артефакта. Речь идет о серебряной накладке, которой более 1500 лет.
Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции в Telegram в четверг, 26 декабря.
Уникальный артефакт
"Правоохранители по заявлению Национального музея истории Украины предотвратили незаконную продажу редкого объекта культурного наследия, которому более 1500 лет", — говорится в сообщении.
Так, полицейские установили личность, которая разместила на онлайн-аукционе лот под названием "Серебряная накладка с позолотой с солярными знаками". Из фотографий стало понятно, что это треугольная серебряная накладка, декорированная штемпелем, чернью и ртутным золочением.
Объект культурного наследия изъяли и направили для проведения комплексной экспертизы.
Напомним, в Николаеве открылась выставка экспонатов, некоторые из которых датируются концом XIX века. Их сохранил местный житель, а отремонтировали ученые.
Ранее в Одесской области нашли старинный римский клад — монету, датированную вторым веком нашей эры.
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