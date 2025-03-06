Заместителя главы Тернопольской ОВА Гайдука приговорили к восьми годам

Заместитель главы Тернопольской ОВА Игорь Гайдук. Фото: ЦПД

Высший антикоррупционный суд Украины огласил приговор заместителю председателя Тернопольской областной военной администрации Игорю Гайдуку. Его подозревали в вымогательстве взятки в размере 1,8 миллиона гривен.

Об этом сообщила пресс-служба Центра противодействия коррупции в Telegram в четверг, 6 марта.

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"Гайдуку назначили наказание в виде восьми лет и двух месяцев лишения свободы и с конфискацией автомобиля Toyota Avensis", — говорится в сообщении.

В Офисе генпрокурора отметили, что чиновник вместе с другим заместителем обладминистрации Игорем Демьянчуком просили "откат" в размере 1,8 миллиона гривен. Взамен они должны были "погасить долги" Тернопольской ОВА перед фирмой за выполненные работы, а также способствовать в заключении новых договоров с этой же компанией.

Правоохранители уточнили, что рассмотрение производства в отношении Демьянчука остановили из-за его мобилизации. Также к делу был причастен бывший глава Тернопольского облсовета Михаил Головко — материалы по нему выделили в отдельное производство.

Скриншот поста ЦПД

Напомним, на Закарпатье командир батальона одной из воинских частей брал деньги с военных, чтобы те продолжили служить в тылу.

А в Одессе направили в суд дело экс-начальника областного ТЦК и СП Евгения Борисова, которого подозревают в легализации имущества.