Заступника голови Тернопільської ОВА Гайдука засудили до восьми років

Заступник голови Тернопільської ОВА Ігор Гайдук. Фото: ЦПД

Вищий антикорупційний суд України оголосив вирок заступнику голови Тернопільської обласної військової адміністрації Ігорю Гайдуку. Його викрили на вимаганні хабаря в розмірі 1,8 мільйона гривень.

Про це повідомила пресслужба Центру протидії корупції у Telegram у четвер, 6 березня.

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"Гайдуку призначили покарання у виді восьми років і двох місяців позбавлення волі та з конфіскацією автомобіля Toyota Avensis", — йдеться у повідомленні.

В Офісі Генпрокурора зазначили, що посадовець разом з іншим заступником обладміністрації Ігором Дем’янчуком просили "відкат" у розмірі 1,8 мільйона гривень. Натомість вони мали "погасити борги" Тернопільської ОВА перед фірмою за виконані роботи, а також сприяти в укладенні нових договорів з цією ж компанією.

Правоохоронці уточнили, що розгляд провадження щодо Дем’янчука зупинили через його мобілізації. Також до справи був причетний колишній голова Тернопільської облради Михайло Головко — матеріали щодо нього виділили в окреме провадження.

Скриншот допису ЦПД

Нагадаємо, на Закарпатті командир батальйону однієї з військових частин брав гроші з військових, аби ті продовжили служити в тилу.

А в Одесі скерували до суду справу ексначальника обласного ТЦК та СП Євгена Борисова, якого підозрюють в легалізації майна.