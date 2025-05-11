По словам Евгения Клопотенко, Мерц, Стармер, Туск и Макрон с удовольствием выбрали блюда украинской кухни

Шеф-повар Евгений Клопотенко. Фото: Новини.LIVE

Как уже сообщалось, накануне Киев посетили представители стран "Коалиции желающих" из Франции, Германии, Польши и Великобритании. Пока гости ехали поездом Укрзализныци, украинскими блюдами их угощал известный шеф-повар Евгений Клопотенко.

Что пробовали Мерц, Макрон Туск и Стармер шеф-повар сообщил в Instagram.

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Шеф-повар разработал специальное меню для мировых лидеров, которые недавно посетили Украину. Клопотенко обнародовал перечень блюд, которые пробовали президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министры Польши и Великобритании Дональд Туск и Кир Стармер, а также канцлер Германии Фридрих Мерц.

По словам Клопотенко, Макрон заказал себе украинский борщ и утиную кашу. Кир Стармер полакомился сырниками, Дональд Туск галушками, а Фридрих Мерц отдал предпочтение львовскому сырнику.

Клопотенко подчеркнул важность украинской кухни в контексте дипломатических отношений, отмечая, что она является мощным инструментом продвижения Украины в мире.

Напомним, накануне после встречи в Киеве представителей "Коалиции желающих" Владимир Зеленский обнародовал совместное заявление. В нем говорится о призыве к РФ о прекращении огня на 30 суток.

Также сообщалось, что Путин в своем ночном заявлении отверг это предложение. Он хочет вернуть "стамбульский формат" и предложил встречу 15 мая в Турции.