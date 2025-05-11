За словами Євгена Клопотенка, Мерц, Стармер, Туск та Макрон із задоволенням обрали страви української кухні

Шеф-кухар Євген Клопотенко. Фото: Новини.LIVE

Як вже повідомлялось, напередодні у Київ завітали представники країн "Коаліції охочих" з Франції, Німеччини, Польщі та Великої Британії. Поки гості їхали потягом Укрзалізниці, українськими стравами їх пригощав відомий шеф-кухар Євген Клопотенко.

Що куштували Мерц, Макрон Туск та Стармер шеф-кухар повідомив у Instagram.

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Чим Клопотенко пригощав "Коаліцію охочих"

Шеф-кухар розробив спеціальне меню для світових лідерів, які нещодавно відвідали Україну. Клопотенко оприлюднив перелік страв, які куштували президент Франції Еммануель Макрон, прем'єр-міністри Польщі та Великої Британії Дональд Туск і Кір Стармер, а також канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.

За словами Клопотенка, Макрон замов собі український борщ та качину кашу. Кір Стармер поласував сирниками, Дональд Туск галушками, а Фрідріх Мерц віддав перевагу львівському сирнику.

Клопотенко підкреслив важливість української кухні у контексті дипломатичних відносин, зазначаючи, що вона є потужним інструментом просування України у світі.

Нагадаємо, напередодні після зустрічі у Києві представників "Коаліції охочих" Володимир Зеленський оприлюднив спільну заяву. В ній йдеться про заклик до РФ про припинення вогню на 30 діб.

Також повідомлялось, що Путін у своїй нічній заяві відкинув цю пропозицію. Він хоче повернути "стамбульский формат" і запропонував зустріч 15 травня в Туреччині.