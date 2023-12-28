Сможет ли Европа компенсировать Украине помощь США — прогноз от Германии

Лидер немецких Зеленых Омид Нурипур. Фото: Kay Nietfeld/dpa

Европейский Союз не сможет компенсировать потерю помощи США для Украины. Однако в таком случае поддержку для нашей страны все же увеличат.

Об этом заявил лидер германских Зеленых Омид Нурипур, передает n-tv.

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Немецкий чиновник отметил важность и авторитетность американской помощи для Украины. В случае ее отсутствия Германия и Европа ни материально, ни в денежном плане не потянут такой уровень поддержки.

"Вряд ли можно просто компенсировать то, чего американцы достигли к этому времени, ни в материальном, ни в денежном плане. Но, конечно, в этом случае мы, европейцы, должны будем усилить нашу поддержку Украины", — сказал Нурипур.

Помощь Украине от США: что известно

Как известно, выделение нового пакета для нашего государства от США заблокировано из-за споров в Конгрессе. Окончательное решение будет принято после каникул американского правительства, поскольку недавно глава демократического большинства Чак Шумер и республиканского меньшинства Митч Макконел подписали заявление, согласно которому вопрос помощи Украине переносится на следующий год. Сенаторы рассчитывают принять "скорое решение" в январе 2024 года.

Ранее Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен в очередной раз призвал Конгресс к немедленному утверждению дополнительной поддержки для Украины. По его словам, у Киева есть "ограниченные возможности" в войне против российских оккупантов без Штатов.

Напомним, из-за нехватки западных снарядов и замедления военной помощи Украина стала все больше полагаться на использование FPV-дронов вместо классической артиллерии. Ранее ВСУ тратили около двух-трех тысяч снарядов калибра 155 мм в сутки, но сейчас таких возможностей нет.