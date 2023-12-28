Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow Сможет ли Европа компенсировать Украине помощь США — прогноз от Германии arrow

Сможет ли Европа компенсировать Украине помощь США — прогноз от Германии

28 декабря 2023 09:05
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Сможет ли Европа компенсировать Украине помощь США — прогноз от Германии
Лидер немецких Зеленых Омид Нурипур. Фото: Kay Nietfeld/dpa
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Европейский Союз не сможет компенсировать потерю помощи США для Украины. Однако в таком случае поддержку для нашей страны все же увеличат.

Об этом заявил лидер германских Зеленых Омид Нурипур, передает n-tv.

Читайте также:

Сможет ли Европа компенсировать Украине помощь США

Немецкий чиновник отметил важность и авторитетность американской помощи для Украины. В случае ее отсутствия Германия и Европа ни материально, ни в денежном плане не потянут такой уровень поддержки.

"Вряд ли можно просто компенсировать то, чего американцы достигли к этому времени, ни в материальном, ни в денежном плане. Но, конечно, в этом случае мы, европейцы, должны будем усилить нашу поддержку Украины", — сказал Нурипур.

Помощь Украине от США: что известно

Как известно, выделение нового пакета для нашего государства от США заблокировано из-за споров в Конгрессе. Окончательное решение будет принято после каникул американского правительства, поскольку недавно глава демократического большинства Чак Шумер и республиканского меньшинства Митч Макконел подписали заявление, согласно которому вопрос помощи Украине переносится на следующий год. Сенаторы рассчитывают принять "скорое решение" в январе 2024 года.

Ранее Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен в очередной раз призвал Конгресс к немедленному утверждению дополнительной поддержки для Украины. По его словам, у Киева есть "ограниченные возможности" в войне против российских оккупантов без Штатов.

Напомним, из-за нехватки западных снарядов и замедления военной помощи Украина стала все больше полагаться на использование FPV-дронов вместо классической артиллерии. Ранее ВСУ тратили около двух-трех тысяч снарядов калибра 155 мм в сутки, но сейчас таких возможностей нет.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

13:58 Работники ТЦК провели рейд на один из крупнейших рынков Киева

15 декабря 2023

06:40 Цены на металлолом в декабре. Сколько стоит 1 кг черного металла в Украине

20 декабря 2023

06:20 Особенности пекинской капусты – польза и вред

22 декабря 2023
Новость с фото

23:57Известный украинский телеведущий сбежал за границу

15 декабря 2023

19:57 Какая категория украинцев будет получать повестки с 1 января — разъяснение

19 декабря 2023

11:15 Легенды украинской эстрады воссоединятся после 20 лет разлуки

15 декабря 2023

18:30 Проехать на юг Одесчины мужчинам станет сложнее — новые правила ГПСУ

19 декабря 2023

09:40 Динамо зимой продаст свою звезду в заграничный клуб — о ком идет речь

15 декабря 2023
Новость с фото

16:34 С глубин океана возле Антарктиды подняли неизвестное существо, похожее на инопланетное

28 декабря 2023

03:29 Мобилизация в Украине — предприятия смогут бронировать только работников с высокой зарплатой

Актуальное по теме