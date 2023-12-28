Чи зможе Європа компенсувати для України допомогу США — прогноз від Німеччини

Лідер німецьких "Зелених" Омід Нуріпур. Фото: Kay Nietfeld/dpa

Європейський Союз не зможе компенсувати втрату допомоги США для України. Однак в такому випадку підтримку для нашої країни все ж збільшать.

Про це заявив лідер німецьких "Зелених" Омід Нуріпур, передає n-tv.

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Німецький посадовець наголосив на важливості та авторитетності американської допомоги для України. У разі її відсутності Німеччина та Європа ні матеріально, ні в грошовому плані не потягнуть такий рівень підтримки.

"Навряд чи можливо просто компенсувати те, чого американці досягли до цього часу, ні в матеріальному, ні в грошовому плані. Але, звичайно, в цьому випадку ми, європейці, повинні будемо посилити нашу підтримку України", — сказав Нуріпур.

Допомога Україні від США: що відомо

Як відомо, наразі виділення нового пакету для нашої держави від США заблоковано через суперечки у Конгресі. Остаточне рішення буде прийнято після канікул американського уряду, оскільки нещодавно глава демократичної більшості Чак Шумер та республіканської меншини Мітч Макконел підписали заяву, згідно з якою питання допомоги Україні переноситься на наступний рік. Сенатори розраховують ухвалити "швидке рішення" у січні 2024 року.

Раніше Державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен вкотре закликав Конгрес до негайного затвердження додаткової підтримки для України. За його словами, Київ має "обмежені можливості" у війні проти російських окупантів без Штатів.

Нагадаємо, через нестачу західних снарядів та уповільнення військової допомоги Україна почала все більше покладатися на використання FPV-дронів замість класичної артилерії. Раніше ЗСУ витрачали приблизно дві-три тисячі снарядів калібру 155 мм на добу, але зараз таких можливостей немає.