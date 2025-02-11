Торговые войны США — уменьшат ли Украине финансовую помощь

Повлияют ли торговые войны США на финансовую помощь Украине
Соединенные Штаты под руководством Дональда Трампа уже развязали так называемые торговые войны с крупнейшими партнерами. ЕС также, вероятно, придется встретиться с США на торговом ринге. Из-за таких событий может пострадать и Украина. На этот раз — на фронте экономическом.
Новини.LIVE разбирались, как торговые войны США повлияют на Украину.
Влияние торговых войн США на Украину
Торговые войны Соединенных Штатов точно не будут иметь для Украины положительных последствий, скорее наоборот. Пропасть в экономических отношениях США и Китая может сыграть на руку России, ведь вероятность того, что Пекин захочет усилить сотрудничество с Москвой, возрастет. Проявиться это может в отказе от санкций против РФ или вообще — в увеличении военной поддержки России со стороны Китая.
Кроме того, страны, втянутые в торговые войны США, могут потерять доходы. Это скорее всего скажется на финансовой поддержке Украины. Об этом в комментарии Новини.LIVE сказал экс-советник Президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко. Он отметил, что при уменьшенных доходах финансовая поддержка Украины на таком же уровне вызовет повышение дефицита бюджета.
"А это, в свою очередь, подтолкнет страны к экономии средств. И как раз это будет опасным для Украины. Мы очень зависим от финансовой поддержки со стороны ЕС. В 2025 году мы планируем получить от ЕС 30 млрд евро", — подчеркнул Устенко.
Да и не только это может стать для Украины проблемой. Страны, скорее всего, будут вынуждены компенсировать разницу в экспорте через курс. Финансовый аналитик Андрей Шевчишин объясняет, что это может ускорить девальвацию гривны.
"Я ожидаю, что доллар будет укрепляться против мировых валют. Этот процесс коснется и гривны", — считает Шевчишин.
Вместе с тем, у Украины будет возможность занять освободившиеся ниши на мировых рынках. Правда, для этого нужно налаживать внутреннее производство. И толчком к этому может стать завершение войны.
Напомним, ранее Соединенные Штаты Америки установили дополнительные пошлины на импорт товаров из Канады, Мексики и Китая. Новые правила начали действовать с 4 февраля.
Правительство Великобритании работает над тем, чтобы предложить президенту Дональду Трампу соглашение. Оно должно помочь стране избежать экономических ограничений со стороны США.
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