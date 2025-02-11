Торговые войны США — уменьшат ли Украине финансовую помощь

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Соединенные Штаты под руководством Дональда Трампа уже развязали так называемые торговые войны с крупнейшими партнерами. ЕС также, вероятно, придется встретиться с США на торговом ринге. Из-за таких событий может пострадать и Украина. На этот раз — на фронте экономическом.

Новини.LIVE разбирались, как торговые войны США повлияют на Украину.

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Торговые войны Соединенных Штатов точно не будут иметь для Украины положительных последствий, скорее наоборот. Пропасть в экономических отношениях США и Китая может сыграть на руку России, ведь вероятность того, что Пекин захочет усилить сотрудничество с Москвой, возрастет. Проявиться это может в отказе от санкций против РФ или вообще — в увеличении военной поддержки России со стороны Китая.

Кроме того, страны, втянутые в торговые войны США, могут потерять доходы. Это скорее всего скажется на финансовой поддержке Украины. Об этом в комментарии Новини.LIVE сказал экс-советник Президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко. Он отметил, что при уменьшенных доходах финансовая поддержка Украины на таком же уровне вызовет повышение дефицита бюджета.

"А это, в свою очередь, подтолкнет страны к экономии средств. И как раз это будет опасным для Украины. Мы очень зависим от финансовой поддержки со стороны ЕС. В 2025 году мы планируем получить от ЕС 30 млрд евро", — подчеркнул Устенко.

Да и не только это может стать для Украины проблемой. Страны, скорее всего, будут вынуждены компенсировать разницу в экспорте через курс. Финансовый аналитик Андрей Шевчишин объясняет, что это может ускорить девальвацию гривны.

"Я ожидаю, что доллар будет укрепляться против мировых валют. Этот процесс коснется и гривны", — считает Шевчишин.

Вместе с тем, у Украины будет возможность занять освободившиеся ниши на мировых рынках. Правда, для этого нужно налаживать внутреннее производство. И толчком к этому может стать завершение войны.

Напомним, ранее Соединенные Штаты Америки установили дополнительные пошлины на импорт товаров из Канады, Мексики и Китая. Новые правила начали действовать с 4 февраля.

Правительство Великобритании работает над тем, чтобы предложить президенту Дональду Трампу соглашение. Оно должно помочь стране избежать экономических ограничений со стороны США.