Торговельні війни США — чи зменшать Україні фінансову допомогу

Чи вплинуть торговельні війни США на фінансову допомогу Україні
Сполучені Штати під керівництвом Дональда Трампа вже розв'язали так звані торговельні війни з найбільшими партнерами. ЄС також, ймовірно, доведеться зустрітися із США на торговельному рингу. Через такі події може постраждати й Україна. Цього разу — на фронті економічному.
Новини.LIVE розбирались, як торговельні війни США вплинуть на Україну.
Вплив торгівельних війн США на Україну
Торговельні війни Сполучних Штатів точно не матимуть для України позитивних наслідків, радше навпаки. Прірва в економічних відносинах США і Китаю може зіграти на руку Росії, адже ймовірність того, що Пекін захоче посилити співпрацю з Москвою, зросте. Проявитись це може у відмові від санкцій проти РФ чи й взагалі — у збільшенні військової підтримки Росії зі сторони Китаю.
Крім того, країни, втягнуті в торговельні війни США, можуть втратити доходи. Це, швидше за все, позначиться на фінансовій підтримці України. Про це у коментарі Новини.LIVE сказав ексрадник Президента України з економічних питань Олег Устенко. Він зауважив, що при зменшених доходах фінансова підтримка України на такому ж рівні викличе підвищення дефіциту бюджету.
"А це, своєю чергою, підштовхне країни до економії коштів. І якраз це буде небезпечним для України. Ми дуже залежимо від фінансової підтримки з боку ЄС. У 2025 році ми плануємо отримати від ЄС 30 млрд євро", — наголосив Устенко.
Та й не тільки це може стати для України проблемою. Країни, швидше за все, будуть змушені компенсувати різницю в експорті через курс. Фінансовий аналітик Андрій Шевчишин, пояснює, що це може прискорити девальвацію гривні.
"Я очікую, що долар зміцнюватиметься проти світових валют. Цей процес торкнеться і гривні", — вважає Шевчишин.
Разом з тим, в України буде можливість зайняти звільнені ніші на світових ринках. Щоправда, для цього потрібно налагоджувати внутрішнє виробництво. І поштовхом цьому може стати завершення війни.
Нагадаємо, раніше Сполучені Штати Америки встановили додаткові мита на імпорт товарів з Канади, Мексики та Китаю. Нові правила почали діяти з 4 лютого.
Уряд Великої Британії працює над тим, щоб запропонувати президенту Дональду Трампу угоду. Вона має допомогти країні уникнути економічних обмежень з боку США.
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