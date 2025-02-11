Торговельні війни США — чи зменшать Україні фінансову допомогу

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Сполучені Штати під керівництвом Дональда Трампа вже розв'язали так звані торговельні війни з найбільшими партнерами. ЄС також, ймовірно, доведеться зустрітися із США на торговельному рингу. Через такі події може постраждати й Україна. Цього разу — на фронті економічному.

Новини.LIVE розбирались, як торговельні війни США вплинуть на Україну.

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Торговельні війни Сполучних Штатів точно не матимуть для України позитивних наслідків, радше навпаки. Прірва в економічних відносинах США і Китаю може зіграти на руку Росії, адже ймовірність того, що Пекін захоче посилити співпрацю з Москвою, зросте. Проявитись це може у відмові від санкцій проти РФ чи й взагалі — у збільшенні військової підтримки Росії зі сторони Китаю.

Крім того, країни, втягнуті в торговельні війни США, можуть втратити доходи. Це, швидше за все, позначиться на фінансовій підтримці України. Про це у коментарі Новини.LIVE сказав ексрадник Президента України з економічних питань Олег Устенко. Він зауважив, що при зменшених доходах фінансова підтримка України на такому ж рівні викличе підвищення дефіциту бюджету.

"А це, своєю чергою, підштовхне країни до економії коштів. І якраз це буде небезпечним для України. Ми дуже залежимо від фінансової підтримки з боку ЄС. У 2025 році ми плануємо отримати від ЄС 30 млрд євро", — наголосив Устенко.

Та й не тільки це може стати для України проблемою. Країни, швидше за все, будуть змушені компенсувати різницю в експорті через курс. Фінансовий аналітик Андрій Шевчишин, пояснює, що це може прискорити девальвацію гривні.

"Я очікую, що долар зміцнюватиметься проти світових валют. Цей процес торкнеться і гривні", — вважає Шевчишин.

Разом з тим, в України буде можливість зайняти звільнені ніші на світових ринках. Щоправда, для цього потрібно налагоджувати внутрішнє виробництво. І поштовхом цьому може стати завершення війни.

Нагадаємо, раніше Сполучені Штати Америки встановили додаткові мита на імпорт товарів з Канади, Мексики та Китаю. Нові правила почали діяти з 4 лютого.

Уряд Великої Британії працює над тим, щоб запропонувати президенту Дональду Трампу угоду. Вона має допомогти країні уникнути економічних обмежень з боку США.