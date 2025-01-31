Нужно ли переводить часы на летнее время в 2025 году в Украине

Часы в комнате. Фото: Pexels

Украинцы традиционно переходят на летнее время в последнее воскресенье марта, однако в 2025 году это может измениться. Верховная Рада еще в августе 2024 года приняла законопроект №4201, который предусматривает отмену сезонного перевода часов и установление постоянного зимнего времени.

Что будет с летним временем в Украине и надо ли будет переводить часы украинцам, расскажет Новини.LIVE.

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Почему в мире существует практика перевода часов

В мировой практике основной причиной введения летнего времени была оптимизация светового дня — люди имели больше солнечного света в вечернее время, что помогало экономить электроэнергию. Однако современные исследования показывают, что эффект от этой практики минимален, а изменение времени может негативно влиять на биологические ритмы людей.

Сейчас около 60 стран мира продолжают применять сезонный перевод часов, тогда как 140 государств уже отказались от этой практики.

Важно помнить, что большинство современных смартфонов, компьютеров и умных часов автоматически обновляют время, а вот механические часы нужно настраивать вручную.

Будут ли в Украине переводить часы на летнее время в марте 2025 года

Законопроект еще не подписан президентом Владимиром Зеленским. Если до конца марта 2025 года документ не вступит в силу, то часы в Украине переведут на летнее время по привычной схеме — 30 марта в 3:00 на один час вперед.

Напомним, эксперт ранее объяснял последствия от перевода часов на зимнее время и как это влияет на бизнес.

Также ранее председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук объяснял, будет ли Владимир Зеленский подписывать законопроект об отмене перехода на летнее время.