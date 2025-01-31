Чи потрібно переводити годинники на літній час у 2025 році в Україні

Годинник в кімнаті. Фото: Pexels

Українці традиційно переходять на літній час в останню неділю березня, однак у 2025 році це може змінитися. Верховна Рада ще в серпні 2024 року ухвалила законопроєкт №4201, який передбачає скасування сезонного переведення годинників і встановлення постійного зимового часу.

Що буде з літнім часом в Україні та чи треба буде переводити годинники українцям, розповість Новини.LIVE.

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Чому у світі існує практика переведення годинників

У світовій практиці основною причиною запровадження літнього часу була оптимізація світлового дня — люди мали більше сонячного світла у вечірній час, що допомагало економити електроенергію. Однак сучасні дослідження показують, що ефект від цієї практики мінімальний, а зміна часу може негативно впливати на біологічні ритми людей.

Нині близько 60 країн світу продовжують застосовувати сезонне переведення годинників, тоді як 140 держав уже відмовилися від цієї практики.

Важливо пам’ятати, що більшість сучасних смартфонів, комп’ютерів і розумних годинників автоматично оновлюють час, а ось механічні годинники потрібно налаштовувати вручну.

Чи будуть в Україні переводити годинники на літній час у березні 2025 року

Законопроєкт ще не підписаний президентом Володимиром Зеленським. Якщо до кінця березня 2025 року документ не набуде чинності, то годинники в Україні переведуть на літній час за звичною схемою — 30 березня о 3:00 на одну годину вперед.

Нагадаємо, експерт раніше пояснював наслідки від переведення годинників на зимовий час та як це впливає на бізнес.

Також раніше голова Верховної Ради Руслан Стефанчук пояснював, чи буде Володимир Зеленський підписувати законопроєкт про скасування переходу на літній час.