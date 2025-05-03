В РГА объяснили, будут ли выплачивать компенсации за аренду разрушенного жилья

Поврежденный дом в Киеве в результате атаки РФ. Фото: ГСЧС/Telegram

Исполняющий обязанности председателя Шевченковской районной государственной администрации Александр Поповцев ответил, будут ли выплачивать компенсации за аренду жилья, пострадавшего в результате атак со стороны России. По словам чиновника, механизм компенсации за аренду жилья пока не понятен.

Об этом Александр Поповцев заявил в эфире "Київського часу".

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И.о. главы Шевченковской РГА заявил, что пока механизм компенсации за аренду жилья непонятен.

Он отметил, что в ближайшие дни пострадавшие вряд ли смогут рассчитывать на скорую помощь в оплате аренды.

По мнению чиновника, должна быть какая-то городская целевая программа, за которую должны проголосовать депутаты. Также, по его словам, должны в бюджете быть средства на это, и тогда это заработает, но это тоже не будет завтра.

"Будет ли вопрос закрыт до конца недели? Я сомневаюсь, потому что я только сегодня узнал, что будет компенсирована аренда жилья. Каким образом? Я не понимаю. Людям наличные в КГГА не выдадут, чтобы они платили за аренду. Я думаю, должна быть какая-то целевая городская программа, должны в бюджете быть средства, и тогда это заработает. Но это тоже не будет завтра", — объяснил Поповцев.

Ранее мы информировали о том, как получить компенсацию, если жилье пострадало от обстрелов России.

Кроме того, нардеп информировал о том, сколько граждан Украины уже получили деньги за уничтоженное жилье в результате атак войск РФ.