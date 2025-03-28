Компенсація за зруйноване житло єВідновлення — 100 тисяч українців отримали виплати

Чоловік тримає гроші. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Вже 100 тисяч українців отримали компенсацію в рамках програми "єВідновлення", що була започаткована у 2023 році. Проте на 2025 рік фінансування програми є недостатнім для покриття всіх потреб.

Про це повідомила народна депутатка Олена Шуляк в ефірі Ранок.LIVE у п'ятницю, 28 березня.

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За словами Шуляк, програма "єВідновлення" активно реалізується, багато людей скористалися нею в Ірпені та Київській області.

"Київська область наразі є лідером за кількістю житлових сертифікатів", — сказала вона.

Нардеп також звернула увагу, що на 2025 рік фінансування програми є недостатнім для покриття всіх потреб. Шуляк зазначила, що у першому проєкті державного бюджету на 2025 рік на програму "єВідновлення" не було передбачено жодних коштів.

"До другого читання було знайдено додаткові 4 мільярди, а наприкінці року ще 15 мільярдів. Вже маємо 19 млрд грн. Але цього недостатньо, щоб всі люди, які мають проблеми зі зруйнованим і пошкодженим житлом, могли скористатися можливістю отримати ці кошти від держави", — підкреслила Шуляк.

Раніше ми писали, що захисники України, які втратили житло через війну, можуть отримати компенсацію за державною програмою "єВідновлення".

Також ми повідомляли, хто може претендувати на виплату "єВідновлення", які документи необхідні та як отримати гроші, якщо будинок частково зруйнований.