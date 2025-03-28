Компенсация за разрушенное жилье єВідновлення — 100 тысяч украинцев получили выплаты

Мужчина держит деньги. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Уже 100 тысяч украинцев получили компенсацию в рамках программы "єВідновлення", которая была начата в 2023 году. Однако на 2025 год финансирования программы недостаточно для покрытия всех потребностей.

Об этом сообщила народный депутат Елена Шуляк в эфире Ранок.LIVE в пятницу, 28 марта.

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Компенсации за разрушенное жилье в 2025 году

По словам Шуляк, программа "єВідновлення" активно реализуется, многие люди воспользовались ею в Ирпене и Киевской области.

"Киевская область сейчас является лидером по количеству жилищных сертификатов", — сказала она.

Нардеп также обратила внимание, что на 2025 год финансирования программы недостаточно для покрытия всех потребностей. Шуляк отметила, что в первом проекте государственного бюджета на 2025 год на программу "єВідновлення" не было предусмотрено никаких средств.

"Ко второму чтению были найдены дополнительные 4 миллиарда, а в конце года еще 15 миллиардов. Уже имеем 19 млрд грн. Но этого недостаточно, чтобы все люди, у которых есть проблемы с разрушенным и поврежденным жильем, могли воспользоваться возможностью получить эти средства от государства", — подчеркнула Шуляк.

Ранее мы писали, что защитники Украины, потерявшие жилье из-за войны, могут получить компенсацию по государственной программе "єВідновлення".

Также мы сообщали, кто может претендовать на выплату "єВідновлення", какие документы необходимы и как получить деньги, если дом частично разрушен.