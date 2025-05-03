В РДА пояснили, чи виплачуватимуть компенсації за оренду зруйнованого житла

Пошкоджений будинок у Києві внаслідок атаки РФ. Фото: ДСНС/Telegram

Виконувач обов'язків голови Шевченківської районної державної адміністрації Олександр Поповцев відповів, чи будуть виплачувати компенсації за оренду житла, що постраждало внаслідок атак з боку Росії. За словами посадовця, механізм компенсації за оренду житла наразі незрозумілий.

Про це Олександр Поповцев заявив в ефірі "Київського часу".

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В.о. очільника Шевченківської РДА заявив, що наразі механізм компенсації за оренду житла незрозумілий.

Він зазначив, що найближчими днями постраждалі навряд чи зможуть розраховувати на швидку допомогу в оплаті оренди.

На думку посадовця, має бути якась міська цільова програма, за яку мають проголосувати депутати. Також, за його словами, мають в бюджеті бути кошти на це, і тоді це запрацює, але це теж не буде завтра.

"Чи питання буде закрите до кінця тижня? Я сумніваюся, тому що я лише сьогодні дізнався, що буде компенсовано оренду житла. Яким чином? Я не розумію. Людям готівку в КМДА не видадуть, щоб вони платили за оренду. Я думаю, має бути якась цільова міська програма, мають в бюджеті бути кошти, і тоді це запрацює. Але це теж не буде завтра", — пояснив Поповцев.

Раніше ми інформували про те, як отримати компенсацію, якщо житло постраждало від обстрілів Росії.

Крім того, нардеп інформував про те, скільки громадян України вже отримали гроші за знищене житло внаслідок атак військ РФ.