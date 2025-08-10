Видео
Главная Новости дня Будет ли Зеленский на Аляске — что говорят источники в Вашингтоне

Будет ли Зеленский на Аляске — что говорят источники в Вашингтоне

Ua ru
Дата публикации 10 августа 2025 05:34
В Белом доме считают, что визит Зеленского на Аляску к Трампу и Путину вполне возможен
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Офис президента

Белый дом рассматривает возможность приглашения президента Украины Владимира Зеленского на Аляску. Там 15 августа президент США Дональд Трамп должен встретиться с диктатором РФ Путиным.

Об этом сообщает NBC News.

Читайте также:

Что известно о возможности приглашения Зеленского на Аляску

Телеканал ссылается на слова высокопоставленного чиновника США и еще трех человек, информированных о внутренних обсуждениях.

"Это обсуждается", — сказал один из источников журналистов.

Высокопоставленный чиновник США и люди, информированные о переговорах, заявили, что конкретика формата визита Трампа и Путина на Аляску еще не завершилась, и что непонятно, будет ли Зеленский в конце концов на Аляске на этой встрече.

Высокопоставленный чиновник администрации заявил, что это "абсолютно" возможно.

"Все очень надеются, что это произойдет", — сказал чиновник.

На вопрос, официально ли США пригласили Зеленского на Аляску, чиновник Белого дома ответил, что Трамп остается открытым к трехстороннему саммиту с обоими лидерами. Сейчас Белый дом сосредоточен на планировании двусторонней встречи, приглашенной президентом Путиным.

Ранее мы сообщали, что Владимир Зеленский не хочет уступать в территориальных вопросах российским оккупантам. Этого не произойдет, пока украинцы стоят бок о бок, помогают армии и государству, заявил Зеленский.

Также стало известно, что экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон поддержал Зеленского в вопросе территорий. Политик отметил, что считает позицию Владимира Зеленского правильной.

Владимир Зеленский владимир путин переговоры Дональд Трамп Аляска
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
