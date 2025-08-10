В Белом доме считают, что визит Зеленского на Аляску к Трампу и Путину вполне возможен

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Офис президента

Белый дом рассматривает возможность приглашения президента Украины Владимира Зеленского на Аляску. Там 15 августа президент США Дональд Трамп должен встретиться с диктатором РФ Путиным.

Об этом сообщает NBC News.

Что известно о возможности приглашения Зеленского на Аляску

Телеканал ссылается на слова высокопоставленного чиновника США и еще трех человек, информированных о внутренних обсуждениях.

"Это обсуждается", — сказал один из источников журналистов.

Высокопоставленный чиновник США и люди, информированные о переговорах, заявили, что конкретика формата визита Трампа и Путина на Аляску еще не завершилась, и что непонятно, будет ли Зеленский в конце концов на Аляске на этой встрече.

Высокопоставленный чиновник администрации заявил, что это "абсолютно" возможно.

"Все очень надеются, что это произойдет", — сказал чиновник.

На вопрос, официально ли США пригласили Зеленского на Аляску, чиновник Белого дома ответил, что Трамп остается открытым к трехстороннему саммиту с обоими лидерами. Сейчас Белый дом сосредоточен на планировании двусторонней встречи, приглашенной президентом Путиным.

