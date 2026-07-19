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Главная Новости дня Четыре вспышки на Солнце: прогноз магнитных бурь на 19 июля

Четыре вспышки на Солнце: прогноз магнитных бурь на 19 июля

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Дата публикации 19 июля 2026 13:45
Магнитные бури 19 июля: прогноз на сегодня, будет ли геомагнитный шторм
Влияние магнитных бурь на здоровье. Фото: коллаж Новини.LIVE

В воскресенье, 19 июля, магнитных бурь на Земле не прогнозируется. Несмотря на четыре вспышки на Солнце за последние сутки, геомагнитная обстановка останется спокойной. В то же время специалисты не исключают небольшую вероятность возникновения вспышек М-класса.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на данные Meteoprog.

Прогноз магнитных бурь на 19 июля

По прогнозу специалистов, в воскресенье, 19 июля, геомагнитное поле Земли останется спокойным. В течение последних 24 часов солнечная активность была на низком уровне.

За прошедшие сутки на Солнце зафиксировали четыре вспышки — две класса C и две класса B. Такие вспышки считаются слабыми и не оказывают существенного влияния на геомагнитную обстановку на Земле.

Ожидается, что солнечная активность в течение дня будет оставаться низкой. В то же время сохраняется небольшая вероятность возникновения вспышек М-класса, которые при определенных условиях могут влиять на космическую погоду.

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Показатели солнечной активности на 19 июля:

  • вероятность небольшой геомагнитной бури — 1%;
  • вероятность сильного геомагнитного шторма — 1%;
  • вероятность вспышки М-класса — 15%;
  • вероятность вспышки Х-класса — 1%;
  • количество солнечных пятен — 5.

Прогноз составлен на основе данных Центра прогнозирования космической погоды NOAA (SWPC).

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Прогноз магнитных бурь с 19 по 21 июля. Скриншот: solarmeteo.ukalendar.com

Как магнитные бури могут влиять на самочувствие

Научные исследования пока не подтвердили однозначной причинно-следственной связи между магнитными бурями и ухудшением самочувствия большинства людей. В то же время часть людей, особенно с повышенной метеочувствительностью или сердечно-сосудистыми заболеваниями, сообщает об ухудшении самочувствия в периоды повышенной геомагнитной активности.

Чаще всего люди жалуются на головную боль, головокружение, усталость, сонливость или бессонницу, перепады артериального давления, учащенное сердцебиение, раздражительность и снижение концентрации внимания.

Специалисты рекомендуют в такие дни придерживаться привычного режима сна, поддерживать водный баланс, избегать чрезмерных физических нагрузок и стресса. Людям с хроническими заболеваниями следует контролировать самочувствие, регулярно принимать назначенные врачом препараты и при необходимости обращаться за медицинской помощью.

Новини.LIVE сообщали, что в июле 2026 года ожидается несколько периодов повышенной геомагнитной активности, в частности две сильные магнитные бури. По прогнозу исследователей Space Weather, самые мощные геомагнитные штормы ожидаются 29–31 июля, а умеренные возмущения возможны 20–22 июля. Специалисты предупреждают, что в эти дни метеочувствительные люди могут испытывать ухудшение самочувствия.

Новини.LIVE также сообщали, что в июле в Украине будет преобладать теплая и жаркая погода с температурой воздуха +26...+31 °C, а в отдельные дни столбики термометров поднимутся до +33 °C. Самый жаркий период прогнозируется в середине месяца, при этом почти каждую неделю ожидаются кратковременные дожди и грозы. По предварительному прогнозу, наиболее интенсивные осадки возможны 22 и 30 июля.

магнитные бури прогноз погоды метеозависимость
Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная
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