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Головна Новини дня Чотири спалахи на Сонці: прогноз магнітних бур на 19 липня

Чотири спалахи на Сонці: прогноз магнітних бур на 19 липня

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Дата публікації: 19 липня 2026 13:45
Магнітні бурі 19 липня: прогноз на сьогодні, чи буде геомагнітний шторм
Вплив магнітних бур на здоров'я. Фото: колаж Новини.LIVE

У неділю, 19 липня, магнітних бур на Землі не прогнозують. Попри чотири спалахи на Сонці за останню добу, геомагнітна ситуація залишатиметься спокійною. Водночас фахівці не виключають невелику ймовірність виникнення спалахів М-класу.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на дані Meteoprog.

Прогноз магнітних бур на 19 липня

За прогнозом фахівців, у неділю, 19 липня, геомагнітне поле Землі залишатиметься спокійним. Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на низькому рівні.

За минулу добу на Сонці зафіксували чотири спалахи — два класу C та два класу B. Такі спалахи вважаються слабкими й не мають суттєвого впливу на геомагнітну обстановку на Землі.

Очікується, що сонячна активність упродовж дня залишатиметься низькою. Водночас зберігається невелика ймовірність виникнення спалахів М-класу, які за певних умов можуть впливати на космічну погоду.

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Показники сонячної активності на 19 липня:

  • ймовірність малого геомагнітного шторму — 1%;
  • ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%;
  • ймовірність спалаху М-класу — 15%;
  • ймовірність спалаху Х-класу — 1%;
  • кількість сонячних плям — 5.

Прогноз складено на основі даних Центру прогнозування космічної погоди NOAA (SWPC).

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Прогноз магнітних бур з 19 до 21 липня. Cкриншот: solarmeteo.ukalendar.com

Як магнітні бурі можуть впливати на самопочуття

Наукові дослідження поки що не підтвердили однозначного причинно-наслідкового зв'язку між магнітними бурями та погіршенням самопочуття більшості людей. Водночас частина людей, особливо з підвищеною метеочутливістю або серцево-судинними захворюваннями, повідомляє про погіршення самопочуття в періоди підвищеної геомагнітної активності.

Найчастіше люди скаржаться на головний біль, запаморочення, втому, сонливість або безсоння, перепади артеріального тиску, прискорене серцебиття, дратівливість і зниження концентрації уваги.

Фахівці рекомендують у такі дні дотримуватися звичного режиму сну, підтримувати водний баланс, уникати надмірних фізичних навантажень і стресу. Людям із хронічними захворюваннями варто контролювати самопочуття, регулярно приймати призначені лікарем препарати та за потреби звертатися за медичною допомогою.

Новини.LIVE інформували, що у липні 2026 року очікується кілька періодів підвищеної геомагнітної активності, зокрема дві сильні магнітні бурі. За прогнозом дослідників Space Weather, найпотужніші геомагнітні шторми прогнозуються 29–31 липня, а помірні збурення можливі 20–22 липня. Фахівці попереджають, що в ці дні метеочутливі люди можуть відчувати погіршення самопочуття.

Новини.LIVE також писали, що у липні в Україні переважатиме тепла та спекотна погода з температурою повітря +26...+31 °C, а в окремі дні стовпчики термометрів піднімуться до +33 °C. Найспекотніший період прогнозують у середині місяця, водночас майже щотижня очікуються короткочасні дощі та грози. За попереднім прогнозом, найбільш інтенсивні опади можливі 22 та 30 липня.

магнітні бурі прогноз погоди метеозалежність
Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна
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