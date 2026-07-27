Четыре месяца не выходила из дома: Алла Пугачева рассказала о длительной болезни

Алла Пугачева и Максим Галкин. Фото: Новини.LIVE

Карина Приходько Редактор

Российская певица Алла Пугачева впервые рассказала о серьезной травме, из-за которой сейчас передвигается с тростью. По ее словам, это не элемент сценического образа, а последствие падения, после которого она четыре месяца была прикована к постели.

Об этом Алла Пугачева рассказала во время фестиваля в Юрмале в беседе с главным редактором Новини.LIVE Еленой Халик.

Пугачева рассказала о состоянии своего здоровья

На фестивале журналисты спросили Аллу Пугачеву, является ли трость частью ее нового образа. В ответ артистка призналась, что на самом деле проходит длительную реабилитацию после тяжелой травмы.

По словам Пугачевой, она упала и получила перелом ноги и тазобедренного сустава. Из-за этого ей пришлось четыре месяца передвигаться на костылях, а врачи вообще запретили ходить.

"Честно говоря, я не думала, что вообще смогу встать. У меня были панические атаки, мне было очень тяжело. Четыре месяца я лежала. Врачи говорили, что полгода мне нельзя ходить", — рассказала певица.

Впрочем, позже один из врачей сказал ей, что дальнейшее выздоровление зависит прежде всего от ее силы воли.

"Он сказал, что всё зависит от меня. Если смогу преодолеть себя — встану на ноги. Я до сих пор с этим борюсь. Думаю, ещё три-четыре месяца буду ходить с тростью", — отметила Пугачёва.

Артистка также опровергла слухи о якобы серьезных проблемах с сердцем, которые в последнее время распространялись в СМИ.

"Было много слез. Придумывали операцию на сердце, ещё что-то. Ничего такого не было. Просто сломала ногу. Я очень тяжело всё это перенесла, но взяла себя в руки", — подытожила она.

Как писали Новини.LIVE, ранее Алла Пугачева заявила, что готова приехать в Украину. Артистка сказала, что визит возможен после получения приглашения.

В то же время на фестивале также присутствовали Потап и Настя Каменских. Продюсер заверил, что продолжает вести бизнес в Украине, а певица рассказала о своем недавнем визите в Киев.