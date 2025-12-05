Черниговщина осталась без света из-за масштабной аварии в сети

Фото иллюстративное: Харьковоблэнерго/Facebook

Черниговская область из-за системной аварии осталась без электроэнергии. Сейчас без света находятся 90% абонентов региона. Энергетики начали работу над восстановлением инфраструктуры.

Об этом сообщила пресс-служба Черниговоблэнерго в Facebook в пятницу, 5 декабря.

Ситуация со светом в области

В Черниговский области — аварийное отключение электроснабжения. Черниговоблэнерго обратилось к потребителям, указав, что в 14:12 произошла системная авария в сети. В области остались обесточенными 90% абонентов.

"Просим сохранять спокойствие и терпение. Энергетики работают", — сообщило Черниговоблэнерго.

Напомним, что по состоянию на утро 5 декабря в четырех областях не было света в результате российских ударов по энергетике.

Ранее мы также информировали, что 5 декабря в Киеве вводят графики отключений электроэнергии — известны очереди.