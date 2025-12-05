Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Компании
Львов
Медцентр
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Черниговщина осталась без света — масштабная авария в сети

Черниговщина осталась без света — масштабная авария в сети

Ua ru
Дата публикации 5 декабря 2025 15:23
Черниговщина осталась без света из-за масштабной аварии в сети
Фото иллюстративное: Харьковоблэнерго/Facebook

Черниговская область из-за системной аварии осталась без электроэнергии. Сейчас без света находятся 90% абонентов региона. Энергетики начали работу над восстановлением инфраструктуры.

Об этом сообщила пресс-служба Черниговоблэнерго в Facebook в пятницу, 5 декабря.

Реклама
Читайте также:

Ситуация со светом в области

В Черниговский области — аварийное отключение электроснабжения. Черниговоблэнерго обратилось к потребителям, указав, что в 14:12 произошла системная авария в сети. В области остались обесточенными 90% абонентов.

Чернігівщина лишилася без світла — масштабна аварія в мережі - фото 1
Сообщение Черниговоблэнерго в Facebook. Фото: скриншот

"Просим сохранять спокойствие и терпение. Энергетики работают", — сообщило Черниговоблэнерго.

Напомним, что по состоянию на утро 5 декабря в четырех областях не было света в результате российских ударов по энергетике.

Ранее мы также информировали, что 5 декабря в Киеве вводят графики отключений электроэнергии — известны очереди.

авария электроэнергия Черниговская область электроснабжение свет
Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации