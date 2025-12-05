Чернігівщина лишилася без світла через масштабну аварію в мережі

Фото ілюстративне: Харківобленерго/Facebook

Чернігівська область через системну аварію залишилася без електроенергії. Наразі без світла перебувають 90% абонентів регіону. Енергетики розпочали роботу над відновленням інфраструктури.

Про це повідомила пресслужба Чернігівобленерго у Facebook у п'ятницю, 5 грудня.

Реклама

Читайте також:

Ситуація зі світлом в області

У Чернігівський області — аварійне відключення електропостачання. Чернігівобленерго звернулося до споживачів, вказавши, що о 14:12 відбулася системна аварія в мережі. В області залишилися знеструмленими 90% абонентів.

Допис Чернігівобленерго у Facebook. Фото: скриншот

"Просимо зберігати спокій і терпіння. Енергетики працюють", — повідомило Чернігівобленерго.

Нагадаємо, що станом на ранок 5 грудня у чотирьох областях не було світла внаслідок російських ударів по енергетиці.

Раніше ми також інформували, що 5 грудня у Києві запроваджують графіки відключень електроенергії — відомі черги.