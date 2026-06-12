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Главная Новости дня Чернев объяснил, почему украинцев не могут депортировать из ЕС

Чернев объяснил, почему украинцев не могут депортировать из ЕС

Ua ru
Дата публикации 12 июня 2026 15:47
Чернев объяснил, почему украинцев не могут депортировать из ЕС
Егор Чернев. Фото: Facebook

Мужчин призывного возраста нельзя депортировать из стран Европейского Союза только из-за их возраста. Также основанием для депортации не может служить их гражданство.

Об этом в эфире Ранок.LIVE заявил глава делегации Верховной Рады в Парламентской Ассамблее НАТО — Егор Чернев.

Что сказал нардеп

По словам Чернева, механизмов массового возвращения украинцев призывного возраста в Украину не существует, поскольку это противоречило бы нормам международного права.

"Нет механизма депортации людей. Есть механизм депортации по конкретным причинам, в частности из-за уголовного правонарушения. Из-за того, что они просто призывного возраста и по национальности украинцы, они не могут быть депортированы", — пояснил он.

В то же время Чернев отметил, что решение о социальной помощи украинцам за рубежом принимается каждой страной самостоятельно. Однако даже возможное сокращение выплат, по его словам, вряд ли приведет к массовому возвращению мужчин в Украину.

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Таким образом, вопрос пребывания украинцев в странах ЕС регулируется исключительно действующим законодательством этих государств и международными нормами.

Новини.LIVE сообщали, что в европейских странах сейчас находятся сотни тысяч украинских мужчин призывного возраста. Украина не имеет возможности депортировать их на Родину — для этого необходимо соответствующее решение властей того государства, где они находятся.

Новини.LIVE сообщали, что в странах Европейского Союза фиксируется существенное уменьшение количества новых мигрантов и просителей убежища. В то же время государства ЕС ужесточили политику депортаций, и их показатели достигли самого высокого уровня за последние годы.

Европейский союз прямой эфир Новини.LIVE депортация
Штин Ульяна - Редактор ленты новостей
Автор:
Штин Ульяна
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