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Головна Новини дня Чернєв пояснив, чому українців не можуть депортувати з ЄС

Чернєв пояснив, чому українців не можуть депортувати з ЄС

Ua ru
Дата публікації: 12 червня 2026 15:47
Чернєв пояснив, чому українців не можуть депортувати з ЄС
Єгор Чернєв. Фото: Facebook

Чоловіків мобілізаційного віку не можуть депортувати з країн Європейського Союзу лише через їхній вік. Також підставою для депортації не може бути їхнє громадянство.

Про це в ефірі Ранок.LIVE заявив голова делегації Верховної Ради в Парламентській Асамблеї НАТО — Єгор Чернєв.

Що сказав нардеп

За словами Чернєва, механізмів масового повернення українців призовного віку до України не існує, оскільки це суперечило б нормам міжнародного права.

"Немає механізму депортації людей. Є механізм депортації через конкретні причини, зокрема через кримінальне правопорушення. Через те, що вони просто призовного віку і за національністю українці, вони не можуть бути депортовані", — пояснив він.

Водночас Чернєв зазначив, що рішення щодо соціальної допомоги українцям за кордоном ухвалюється кожною країною самостійно. Однак навіть можливе скорочення виплат, за його словами, навряд чи призведе до масового повернення чоловіків до України.

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Таким чином, питання перебування українців у країнах ЄС регулюється виключно чинним законодавством цих держав і міжнародними нормами.

Новини.LIVE інформували, що у європейських країнах зараз перебувають сотні тисяч українських чоловіків призовного віку. Україна не має можливості депортувати їх на Батьківщину — для цього необхідне відповідне рішення органів влади тієї держави, де вони перебувають.

Новини.LIVE повідомляли, що у країнах Європейського Союзу фіксується суттєве зменшення кількості нових мігрантів і шукачів притулку. Водночас держави ЄС посилили політику депортацій, і їхні показники досягли найвищого рівня за останні роки.

Європейський союз прямий ефір Новини.LIVE депортація
Штін Уляна - Редактор стрічки новин
Автор:
Штін Уляна
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