BYD вводит автопилот в электрокарах стоимостью менее 10 тысяч долларов

Презентация электрокаров BYD в США. Фото: The New York Post

Китайский производитель электромобилей BYD добавил усовершенствованную систему помощи водителю к большинству своих моделей. Причем дополнительная опция не будет стоить ни копейки и будет доступна в бюджетных моделях стоимостью от 9 555 долларов США.

Об этом информирует CNN.

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Что еще за "Божий глаз" в BYD

BYD заявляет, что теперь (пока) китайские клиенты могут испытать запатентованную автопроизводителем систему помощи водителю "Божий глаз" в своих бюджетных авто марки.

Система была введена в 2023 году для помощи в автомобильной навигации и предлагалась только в моделях BYD стоимостью более 30 000 долларов.

Аналитики заявили, что этот шаг может еще больше подпитать жестокую, продолжающуюся ценовую войну на крупнейшем в мире автомобильном рынке. Акции BYD выросли более чем на 4% до рекордно высокого уровня.

"2025 год станет первым годом интеллектуального вождения для всех", — заявил председатель BYD Ван Чуаньфу.

Ван предсказал, что в течение следующих трех лет высокоуровневое интеллектуальное вождение станет важной функцией автомобилей, подобно ремням безопасности и подушкам безопасности.

А что у Tesla

Надо отметить, что у Tesla есть аналогичная функция полностью автономного вождения, но за абонентскую плату в размере 99 долларов в месяц или единовременный платеж в размере 8000 долларов. Компания ожидает одобрения регуляторных органов для начала испытаний своей системы на китайском рынке.

Ранее сообщалось, что компания Renault подтвердила разработку электромобиля стоимостью менее 15 000 евро. Небольшое городское авто Evader выйдет в конце 2026 года.

Также мы сообщали, что BYD представил в Берлине недорогой электрокар Dolphin Surf. Эта модель окажет давление на европейских производителей, ведь новинка стартует с 22 990 евро.