У Берліні BYD представив бюджетний електромобіль Dolphin Surf із запасом ходу від 322 кілометри

Презентація електромобіля BYD Dolphin Surf. Фото: Reuters

Китайський виробник електромобілів BYD презентував у Берліні недорогий електрокар Dolphin Surf. Автоексперти зазначають, що ця модель додасть тиску на європейських виробників, адже новинка стартує з 22 990 євро.

Подробиці повідомляє Reuters.

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BYD Dolphin Surf. Фото: Reuters

Головною принадою в цій ціновій категорії виробник називає чималий запас ходу — 322 кілометри. Проте, якщо додати ще пару тисяч, 24 990 євро, то можна збільшити цей показник до 507 кілометрів, взявши старшу версію. Але це ще не все — до кінця червня три версії будуть доступні за зниженою ціною від 19 990 до 24 990 євро.

Автоексперти кажуть, що цей автомобіль чинить тиск на європейських автовиробників, щоб ті пропонували більш доступні електричні альтернативи, при цьому вартість залишається основною перешкодою для ширшого впровадження електромобілів.

Лише кілька моделей, таких як Dacia Spring або T03 від Leapmotor, продаються в Європі за ціною до 20 000 євро, хоча цього року у продаж надійдуть 11 нових моделей вартістю до 25 000 євро, включаючи моделі Volkswagen ID.2, Renault R5, Fiat Grand Panda та Hyundai Inster.

"Компактний сегмент — це наступний рубіж електрифікації в Європі. Ми вважаємо, що цей ринок має величезний потенціал", — сказала в Берліні Марія Грація Давіно, регіональний керівний директор BYD.

Reuters зазначає, що BYD, яка минулого року перевершила Tesla та стала найбільшим у світі виробником електромобілів, переглядає свої європейські операції та розширюючи дилерську мережу. У Німеччині продажі досягли 2791 автомобіля за перші чотири місяці 2025 року, згідно з даними німецького автомобільного агентства KBA.

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