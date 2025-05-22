В Берлине BYD представил бюджетный электромобиль Dolphin Surf с запасом хода от 322 километров

Презентация электромобиля BYD Dolphin Surf. Фото: Reuters

Китайский производитель электромобилей BYD презентовал в Берлине недорогой электрокар Dolphin Surf. Автоэксперты отмечают, что эта модель окажет давление на европейских производителей, ведь новинка стартует с 22 990 евро.

Подробности сообщает Reuters.

Реклама

Читайте также:

Что известно о Dolphin Surf

BYD Dolphin Surf. Фото: Reuters

Главной прелестью в этой ценовой категории производитель называет немалый запас хода — 322 километра. Однако, если добавить еще пару тысяч, 24 990 евро, то можно увеличить этот показатель до 507 километров, взяв старшую версию. Но это еще не все — до конца июня три версии будут доступны по сниженной цене от 19 990 до 24 990 евро.

Автоэксперты говорят, что этот автомобиль оказывает давление на европейских автопроизводителей, чтобы те предлагали более доступные электрические альтернативы, при этом стоимость остается основным препятствием для более широкого внедрения электромобилей.

Лишь несколько моделей, таких как Dacia Spring или T03 от Leapmotor, продаются в Европе по цене до 20 000 евро, хотя в этом году в продажу поступят 11 новых моделей стоимостью до 25 000 евро, включая модели Volkswagen ID.2, Renault R5, Fiat Grand Panda и Hyundai Inster.

"Компактный сегмент — это следующий рубеж электрификации в Европе. Мы считаем, что этот рынок имеет огромный потенциал", — сказала в Берлине Мария Грация Давино, региональный управляющий директор BYD.

Reuters отмечает, что BYD, которая в прошлом году превзошла Tesla и стала крупнейшим в мире производителем электромобилей, пересматривает свои европейские операции и расширяя дилерскую сеть. В Германии продажи достигли 2791 автомобиля за первые четыре месяца 2025 года, согласно данным немецкого автомобильного агентства KBA.

Ранее эксперты объяснили, почему каждое четвертое авто, проданное в 2025 году, будет электрическим. Также мы писали, что такое скрытая зарядка электромобилей.