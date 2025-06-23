BYD запроваджує автопілот в електрокарах вартістю менш як 10 тисяч доларів

Презентація електрокарів BYD у США. Фото: The New York Post

Китайський виробник електромобілів BYD додав удосконалену систему допомоги водієві до більшості своїх моделей. Причому додаткова опція не коштуватиме жодної копійки й буде доступна в бюджетних моделях вартістю від 9 555 доларів США.

Про це інформує CNN.

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Що ще за "Боже око" в BYD

BYD заявляє, що тепер (поки що) китайські клієнти можуть випробувати запатентовану автовиробником систему допомоги водієві "Боже око" у своїх бюджетних авто марки.

Система була запроваджена у 2023 році для допомоги в автомобільній навігації й пропонувалася лише в моделях BYD вартістю понад 30 000 доларів.

Аналітики заявили, що цей крок може ще більше підживити жорстоку, триваючу цінову війну на найбільшому у світі автомобільному ринку. Акції BYD зросли більш ніж на 4% до рекордно високого рівня.

"2025 рік стане першим роком інтелектуального водіння для всіх", — заявив голова BYD Ван Чуаньфу.

Ван передбачив, що протягом наступних трьох років високорівневе інтелектуальне водіння стане важливою функцією автомобілів, подібно до ременів безпеки та подушок безпеки.

А що у Tesla

Треба відзначити, що у Tesla є аналогічна функція повністю автономного водіння, але за абонентську плату в розмірі 99 доларів на місяць або одноразовий платіж у розмірі 8000 доларів. Компанія очікує схвалення регуляторних органів для початку випробувань своєї системи на китайському ринку.

Раніше повідомлялось, що компанія Renault підтвердила розробку електромобіля вартістю менш як 15 000 євро. Невелике міське авто Evader вийде наприкінці 2026 року.

Також ми повідомляли, що BYD презентував у Берліні недорогий електрокар Dolphin Surf. Ця модель додасть тиску на європейських виробників, адже новинка стартує з 22 990 євро.