Очереди на границе с Польшей – в двух пунктах пропусков возникли задержки

Автомобили на границе. Иллюстративное фото: ГПСУ

На границе с Польшей возникли немалые очереди, в частности, в пунктах пропуска "Краковец" и "Шегини". Граждан просят выбирать другие КПП для пересечения границы.

Об этом сообщила пресс-служба Западного регионального управления ГПСУ в Facebook в воскресенье, 20 октября.

Читайте также:

Очереди на границе с Польшей

В Госпогранслужбе предупредили граждан об определенном накоплении транспортных средств на выезд из Украины в таких пунктах пропусков, как "Краковец" и "Шегини".

"Просим граждан учесть информацию и по возможности выбирать другие пункты пропуска для пересечения границы", — говорится в сообщении.

Сообщение ГПСУ. Фото: скриншот

В целом по состоянию на 18:00 на КПП наблюдается следующая ситуация:

"Краковец" — 50 л/а, 2 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Шегини" — 15 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

Ситуация на границе с Польшей. Фото: скриншот

Напомним, польские фермеры готовятся устроить новую акцию протеста. Они будут блокировать движение грузовиков на одном из контрольно-пропускных пунктов.

Ранее мы писали о том, что в пункте пропуска "Орловка" задержали 63-летнюю гражданку Украины, которая ехала в Болгарию на собственном автомобиле KIA. В ее машине обнаружили сразу несколько тайников с раритетными вещами.