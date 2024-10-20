Очереди на границе с Польшей – в двух пунктах пропусков возникли задержки

Очереди на границе с Польшей — пограничники предупреждают о задержках
На границе с Польшей возникли немалые очереди, в частности, в пунктах пропуска "Краковец" и "Шегини". Граждан просят выбирать другие КПП для пересечения границы.
Об этом сообщила пресс-служба Западного регионального управления ГПСУ в Facebook в воскресенье, 20 октября.
Очереди на границе с Польшей
В Госпогранслужбе предупредили граждан об определенном накоплении транспортных средств на выезд из Украины в таких пунктах пропусков, как "Краковец" и "Шегини".
"Просим граждан учесть информацию и по возможности выбирать другие пункты пропуска для пересечения границы", — говорится в сообщении.
В целом по состоянию на 18:00 на КПП наблюдается следующая ситуация:
- "Краковец" — 50 л/а, 2 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Шегини" — 15 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
Напомним, польские фермеры готовятся устроить новую акцию протеста. Они будут блокировать движение грузовиков на одном из контрольно-пропускных пунктов.
Ранее мы писали о том, что в пункте пропуска "Орловка" задержали 63-летнюю гражданку Украины, которая ехала в Болгарию на собственном автомобиле KIA. В ее машине обнаружили сразу несколько тайников с раритетными вещами.
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