Черги на кордоні з Польщею — у двох пунктах пропусків виникли затримки

Автомобілі на кордоні. Ілюстративне фото: ДПСУ

На кордоні з Польщею виникли чималі черги, зокрема, в пунктах пропуску "Краківець" та "Шегині". Громадян просять обирати інші КПП для перетину кордону.

Про це повідомила пресслужба Західного регіонального управління ДПСУ у Facebook у неділю, 20 жовтня.

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Черги на кордоні з Польщею

У Держприкордонслужбі попередили громадян про певне накопичення транспортних засобів на виїзд з України у таких пунктах пропусків, як "Краківець" та "Шегині".

"Просимо громадян врахувати інформацію та за можливості обирати інші пункти пропуску для перетину кордону", — йдеться в повідомленні.

Допис ДПСУ. Фото: скриншот

Загалом станом на 18:00 на КПП спостерігається така ситуація:

"Краківець" — 50 л/а, 2 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Шегині" — 15 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);

Ситуація на кордоні з Польщею. Фото: скриншот

Нагадаємо, польські фермери готуються влаштувати нову акцію протесту. Вони блокуватимуть рух вантажівок на одному з контрольно-пропускних пунктів.

Раніше ми писали про те, що у пункті пропуску "Орлівка" затримали 63-річну громадянку України, яка їхала до Болгарії на власній автівці KIA. У її машині виявили одразу декілька схованок з раритетними речами.